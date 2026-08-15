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Подросткам снова разрешили пользоваться соцсетями 0 125

В мире
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подросток за компьютером

Подросток за компьютером

Но президент Франции не сдается...

Конституционный совет Франции отменил запрет соцсетей для детей младше 15 лет, - сообщает Deutsche Welle. Высший орган конституционного контроля во Франции пришел к выводу, что соответствующий закон представляет собой ограничение, которое "не является ни надлежащим, ни необходимым, ни соразмерным" в отношении права граждан младше 15 лет на свободу выражения мнений и коммуникации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который активно продвигал законопроект, теперь поручил премьер-министру Себастьену Лекорню подготовить новый, "юридически безупречный" проект закона.

В Елисейском дворце заявили, что решимость Макрона добиться реализации этой реформы остается неизменной.

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#Франция #социальные сети #дети #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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