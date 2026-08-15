Власти Венесуэлы объявили об освобождении 131 политического заключенного. Решение принято на фоне начавшихся переговоров между временным правительством и оппозицией, хотя в официальных итогах встречи этот вопрос не упоминался.

В пятницу власти Венесуэлы освободили более 130 политических заключенных. Как сообщило временное правительство страны, в отношении 131 человека были применены альтернативные меры, заменяющие лишение свободы.

Решение принято в рамках объявленной властями «Программы мира и демократического сосуществования».

По данным правозащитной организации Foro Penal, среди освобожденных — шесть женщин. В их числе находится заключенная, которую ранее обвиняли в причастности к попытке покушения на бывшего президента Николаса Мадуро в 2018 году.

Освобождение произошло вскоре после первого раунда переговоров между временным правительством и представителями оппозиции, проходивших при посредничестве США. Во время консультаций представитель оппозиции Динора Фигера заявила, что намерена добиваться освобождения политических заключенных.

При этом в совместном заявлении сторон по итогам переговоров вопрос освобождения заключенных официально не упоминался.

Освобождение политзаключенных считается одним из ключевых вопросов для венесуэльской оппозиции и международного сообщества. Поэтому решение властей может стать важным шагом в продолжении переговорного процесса.

После свержения Николаса Мадуро в январе и формирования временного правительства во главе с поддерживаемой США Дельси Родригес новые власти уже освободили сотни заключенных.

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал освобождение более 130 человек «решающим шагом в процессе национального примирения». По его словам, с 3 января на свободу уже вышли 1046 венесуэльцев.

Переговоры между временным правительством и оппозицией продолжаются, и вопрос освобождения оставшихся политических заключенных, вероятно, останется одной из центральных тем следующих раундов.