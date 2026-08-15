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Российского военного, вернувшегося из украинского плена, судят за госизмену: что известно о деле 1 640

В мире
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владислав Балграбский
ФОТО: Youtube

В России начался судебный процесс над военнослужащим Владиславом Балграбским, который во время войны оказался в украинском плену. Его обвиняют сразу по нескольким статьям, включая добровольную сдачу в плен, дезертирство и государственную измену.

Перед российским военным судом предстал 30-летний Владислав Балграбский — участник войны в Украине, которого обвиняют в добровольной сдаче в плен, дезертирстве и государственной измене. О процессе сообщило независимое издание Mediazona.

Весной 2025 года украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видеозапись с Балграбским. На ней военный рассказал, что летом 2024 года заключил контракт с Министерством обороны России и командовал ротой 7-го мотострелкового полка.

По его словам, после получения приказа, который он счел невыполнимым, он вместе с пятью сослуживцами решил сдаться в плен.

В опубликованном видео Балграбский объяснил, что принял такое решение, чтобы сохранить жизнь себе и своим подчиненным, а также призвал других российских военнослужащих поступать так же. Запись набрала почти миллион просмотров.

Спустя несколько месяцев стало известно, что Балграбский находится в России. В декабре 2025 года Московский гарнизонный военный суд сообщил о продлении срока его содержания под стражей, а затем арест продлевался еще дважды.

Это означает, что военный был задержан и находится на территории России, а дело рассматривается не заочно. По оценке Mediazona, наиболее вероятно, что он вернулся в страну в рамках одного из обменов военнопленными между Россией и Украиной.

Дело Балграбского стало одним из немногих процессов по статье о добровольной сдаче в плен. Такая норма появилась в Уголовном кодексе России в 2022 году после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно разъяснениям Верховного суда России, сдача считается добровольной, если военнослужащий сознательно отказался от сопротивления, несмотря на возможность продолжать бой.

Первый приговор по этой статье был вынесен в апреле 2025 года. Тогда младший сержант Роман Иванишин, который также оказался в украинском плену и публично призвал сослуживцев покидать свои подразделения, был приговорен к 15 годам лишения свободы после возвращения в Россию в рамках обмена.

Процесс по делу Балграбского продолжается. Информация о том, признал ли он вину и когда суд вынесет решение, пока не опубликована.

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#Украина #министерство обороны #судебный процесс #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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