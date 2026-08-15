В 1958 году, спустя год после запуска советского «Спутника-1», ВВС США тайно изучали возможность взорвать ядерный заряд на поверхности Луны. Вспышку должно было быть видно с Земли — таким способом Вашингтон собирался продемонстрировать Советскому Союзу свое технологическое и военное превосходство.

В 1958 году, когда успех советского «Спутника-1» серьезно пошатнул уверенность США в собственном технологическом лидерстве, американские ВВС обратились к физику Леонарду Райффелю с необычным поручением: выяснить, можно ли доставить на Луну ядерный заряд и взорвать его таким образом, чтобы вспышку увидели с Земли, передает Space Daily.

Цель проекта практически не имела отношения к исследованию самой Луны. В первую очередь это должно было стать посланием Москве, которое невозможно было бы не заметить.

Секретная программа получила название Project A119. Над ней работала группа из десяти специалистов, в которую входил и молодой Карл Саган — будущий известный астроном и популяризатор науки. Он участвовал в расчетах, связанных с возможной миссией.

Позднее Райффель рассказывал, что военных особенно интересовало, насколько эффектно ядерный взрыв будет выглядеть с Земли. Сам ученый гораздо больше беспокоился о последствиях для Луны.

По его мнению, радиоактивное загрязнение могло серьезно повредить нетронутую лунную среду еще до того, как ученые получили возможность подробно ее исследовать.

Бомба предназначалась не Луне, а Москве

«Проект A119» хорошо показывает, насколько далеко во время холодной войны могла зайти борьба за престиж.

После запуска «Спутника-1» Соединенные Штаты опасались выглядеть технологически отстающими от СССР. В этой атмосфере даже идея ядерной вспышки на Луне рассматривалась как возможный способ вернуть себе символическое превосходство.

От проекта отказались в начале 1959 года. Одной из главных причин назывался риск радиоактивного загрязнения, которое могло осложнить будущие исследования Луны.

Существовал и другой риск: если бы запуск закончился неудачей, вместо впечатляющей демонстрации американской мощи весь мир стал бы свидетелем громкого провала.

Космос попытались оградить от земных конфликтов

В 1967 году вступил в силу Договор о космосе, установивший важнейшие принципы использования космического пространства. Луна и другие небесные тела не могут быть присвоены отдельным государством.

Казалось, что идея превратить Луну в площадку для демонстрации национального превосходства окончательно осталась в прошлом.

Однако соперничество никуда не исчезло — оно лишь приобрело другие формы.

В 2015 году США приняли закон, позволяющий американским компаниям получать права на ресурсы, добытые ими в космосе. Впоследствии собственное законодательство в этой сфере появилось в Люксембурге, Японии, ОАЭ и других странах.

Особый интерес представляет южный полюс Луны. Там существуют районы, где продолжительное солнечное освещение соседствует с постоянно затененными кратерами, в которых обнаружены запасы водяного льда. В будущем вода может использоваться не только для обеспечения лунных баз, но и для производства компонентов ракетного топлива.

Новая борьба за Луну

В августе 2023 года Россия и Индия практически одновременно направили аппараты к южному полюсу Луны.

Российская «Луна-25» потерпела аварию и разбилась. Через несколько дней индийская Chandrayaan-3 успешно совершила мягкую посадку, сделав Индию первой страной, посадившей аппарат в районе южной полярной области.

Китай намерен отправить астронавтов на Луну примерно к 2030 году и в перспективе создать там постоянную исследовательскую станцию. США рассчитывают развивать собственное присутствие в рамках программы Artemis.

При этом формируются разные международные подходы к будущему освоению спутника. США продвигают Artemis Accords, предусматривающие в том числе создание так называемых зон безопасности вокруг объектов и мест проведения космических операций. Россия и Китай к соглашениям не присоединились и развивают собственные проекты сотрудничества.

Антарктический вариант для Луны не сработал

История знает пример того, как государства смогли ограничить территориальное соперничество в стратегически важном регионе. В 1959 году был подписан Договор об Антарктике, закрепивший использование континента в мирных целях. Позднее международные договоренности существенно ограничили там разработку минеральных ресурсов.

Похожую модель пытались применить и к Луне. В 1979 году было принято Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. Оно предусматривало особый международный режим использования лунных ресурсов.

Однако соглашение не получило поддержки большинства ведущих космических держав.

«Проект A119» так и остался одной из самых невероятных страниц холодной войны: вместо первых научных станций на Луне могла появиться воронка от ядерного взрыва. Спустя почти семь десятилетий методы изменились, но соперничество сохранилось — теперь крупнейшие державы борются не за самую яркую вспышку над Луной, а за технологии, ресурсы и право первыми закрепиться в наиболее перспективных районах спутника Земли.