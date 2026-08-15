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Стрельба в американском университете: что известно о пострадавших и ситуации в кампусе 0 81

В мире
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: полиция США
ФОТО: twitter

В Университете штата Вирджиния произошла стрельба, в результате которой несколько человек получили ранения. После инцидента территорию кампуса закрыли, а полиция начала поиски нападавших.

В субботу на территории Университета штата Вирджиния произошла стрельба. По предварительной информации, несколько вооруженных людей открыли огонь возле студенческих общежитий.

Несколько человек получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницы. По данным университета, их жизни, предположительно, ничего не угрожает.

После происшествия администрация закрыла кампус. На месте работают сотрудники университетской полиции и правоохранители округа Честерфилд.

Поиски нападавших продолжаются. Информация об их личности, возможных мотивах и количестве задержанных пока не приводится.

Стрельба произошла рядом со студенческими общежитиями — одним из самых оживленных мест кампуса. В подобных ситуациях университеты обычно ограничивают передвижение по территории до тех пор, пока полиция не убедится, что угрозы больше нет.

Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По мере поступления новой информации данные о числе пострадавших и ходе расследования могут быть уточнены.

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#полиция #поиск #университет #стрельба
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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