Президент США Дональд Трамп заявил, что после «разгрома Ирана» намерен объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Заявление прозвучало на политическом митинге на фоне продолжающегося конфликта вокруг одного из важнейших морских маршрутов мира.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время намерен объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Такое заявление он сделал во время выступления на политическом митинге в полицейской академии штата Нью-Йорк.

«Когда мы завершим разгром Ирана, совсем скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов», — сказал американский лидер.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося вооруженного конфликта между США, Израилем и Ираном. После начала войны в конце февраля Иран установил контроль над большей частью Ормузского пролива и существенно ограничил проход гражданских судов. В ответ США ввели морскую блокаду иранских портов, пытаясь усилить экономическое давление на Тегеран.

Ормузский пролив считается одним из ключевых морских путей мировой торговли, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Любые заявления о его статусе немедленно привлекают внимание энергетических рынков и могут повлиять на стоимость топлива.

Во время выступления Трамп также подчеркнул, что американские силы фактически контролируют ситуацию в районе пролива.

«У нас блокада. Ни один корабль не пройдет, если только мы этого не захотим», — заявил президент США.

Пока неясно, идет ли речь о реальном политическом плане администрации США или заявление носило исключительно политический характер. Официальных решений о каком-либо изменении международного статуса Ормузского пролива не объявлялось.