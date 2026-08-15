Бельгийский блогер и стример Михил Вандевейрт (Michiel Vandeweert), известный своими рассказами о жизни с прогерией — редким генетическим заболеванием, вызывающим преждевременное старение организма, — умер в возрасте 28 лет. В детстве врачи предполагали, что он проживет лишь до 12 лет.

О смерти Вандевейрта сообщили бельгийские СМИ, а 13 августа о его истории написали The Times of India и американский журнал People. Семья блогера подтвердила, что он скончался в понедельник, 10 августа.

Михил Вандевейрт родился в 1998 году в бельгийском Хасселте и вырос в Дипенбеке. Еще в раннем детстве у него диагностировали синдром Хатчинсона — Гилфорда, более известный как прогерия. Это чрезвычайно редкое генетическое заболевание, при котором организм ребенка стареет значительно быстрее обычного.

После постановки диагноза врачи предупреждали родителей Михила, что он может не дожить даже до подросткового возраста. Однако Вандевейрт значительно превзошел первоначальные прогнозы и в итоге стал одним из старейших людей в мире, живших с прогерией.

Несмотря на тяжелое заболевание, Михил вел активную жизнь. Он стал известен в Бельгии как блогер, геймер и Twitch-стример, рассказывал подписчикам о повседневной жизни и увлечениях и собрал в социальных сетях аудиторию более чем в 90 тысяч человек.

В 15 лет Вандевейрт выпустил книгу Ik Ben Michiel («Я — Михил»), в которой рассказал о своей жизни и о том, каково взрослеть, зная о крайне неблагоприятном прогнозе врачей.

Редкое заболевание диагностировали и у его младшей сестры Амбер. История брата и сестры легла в основу документального проекта 2026 года How To Be Alive: Amber and Michiel. Создатели фильма в течение нескольких месяцев наблюдали за их жизнью, стремясь показать Михила и Амбер не только как людей с редким диагнозом.

Вандевейрт также был преданным болельщиком бельгийского футбольного клуба KRC Genk. После известия о его смерти клуб выразил соболезнования семье и отметил мужество и позитивный настрой молодого человека, ставшего примером для многих. По сообщениям СМИ, прощание с Михилом планируется провести на стадионе его любимого клуба — это соответствовало его собственному пожеланию.

Михил Вандевейрт прожил более чем вдвое дольше, чем первоначально прогнозировали врачи, и большую часть своей взрослой жизни открыто рассказывал о редком заболевании. Вместо того чтобы скрываться от внимания, он превратил свою историю в способ рассказать тысячам людей о жизни с прогерией и стал одной из самых известных в Бельгии фигур, связанных с этим заболеванием.