Франция, Германия и Великобритания пытаются заранее обеспечить участие европейских стран в возможных переговорах об урегулировании российско-украинского конфликта. В европейских столицах опасаются, что США и Россия могут начать диалог без полноценного участия Европы.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на пять европейских чиновников. По данным издания, дипломаты нескольких стран сейчас работают над согласованием общей позиции и возможного формата будущих переговоров.

Одно из главных опасений европейских политиков связано с тем, что президент США Дональд Трамп может предпочесть вести переговоры с Москвой напрямую. В таком случае европейские страны рискуют оказаться в стороне от обсуждения решений, которые непосредственно затрагивают безопасность континента.

Ключевую роль в формировании общей позиции, по сведениям NYT, играют Франция и Германия. Великобритания действует более осторожно, поскольку в Лондоне не хотят создавать дополнительное напряжение в отношениях с администрацией Трампа.

При этом европейские союзники признают, что ведущая роль США в потенциальных переговорах с Россией остается необходимой. На фоне усиления российских ракетных ударов по Украине европейские дипломаты выступают за возобновление контактов Вашингтона с Москвой.

Однако перспективы скорого дипломатического прорыва в Европе оценивают скептически. Собеседники NYT утверждают, что пока практически не видят признаков готовности президента России Владимира Путина к серьезным переговорам.

Одновременно европейские чиновники опасаются дальнейшего обострения боевых действий, в том числе возможного зимнего наступления российских войск и новых ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Кроме того, некоторые западные чиновники допускают, что после парламентских выборов в сентябре Россия может провести ограниченную мобилизацию. Такой сценарий, по их мнению, способен привести к новому витку эскалации.

Таким образом, европейские столицы стремятся заранее выработать общую линию и добиться непосредственного участия в возможном мирном процессе, чтобы ключевые решения по Украине и будущей системе безопасности в Европе не принимались без их участия.