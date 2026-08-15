Власти Венгрии готовятся к необычной экстренной мере из-за рекордного обмеления Дуная. Две 80-метровые баржи намерены затопить возле атомной электростанции «Пакш», чтобы временно поднять уровень воды и сохранить работу энергоблоков.

Как сообщает Reuters, соответствующее решение было принято на фоне сильной засухи, которая привела к исторически низкому уровню воды в одной из крупнейших рек Европы.

Ситуация особенно критична для АЭС «Пакш», использующей воду Дуная для охлаждения оборудования. Из-за обмеления реки станция сейчас работает примерно на четверть своей мощности.

По прогнозам, уже ранним утром в понедельник уровень воды может опуститься до критической отметки. В этом случае Венгрии придется остановить одну из двух продолжающих работу турбин.

В качестве долгосрочного решения власти планируют построить на дне Дуная специальный подводный порог, который позволит регулировать поток и поддерживать необходимый уровень воды возле станции. Однако сооружение объекта займет несколько недель.

Поэтому до завершения строительства власти решили использовать две баржи длиной около 80 метров каждая. Их затопят возле АЭС, рассчитывая таким способом временно изменить движение воды и повысить ее уровень в районе водозабора станции.

Проблема обмеления Дуная затронула не только Венгрию. В соседней Румынии из-за низкого уровня воды в реке уже пришлось остановить последний работавший ядерный реактор.

Продолжительная засуха становится серьезным испытанием для атомной энергетики региона. Ситуация заставляет Венгрию и Румынию искать способы адаптации АЭС к периодам экстремальной жары и критического снижения уровня воды в Дунае.