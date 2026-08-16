Беспилотники британского производства впервые были задействованы украинскими военными для нанесения ударов по объектам в глубине территории России. По данным британских СМИ, такие аппараты применялись в течение последних шести месяцев, в том числе для атак на цели в Волгограде и Ярославле.

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины.

По информации издания, среди использованных аппаратов был беспилотник Nyan, разработанный британской компанией Callen-Lenz, а также тяжелый дрон T-150 производства Malloy Aeronautics. Упоминаются и другие беспилотные системы британского происхождения.

Как утверждает The Sunday Times, украинские силы применяли эти аппараты в течение последних шести месяцев для ударов по целям, расположенным далеко от российско-украинской границы. В частности, речь идет об объектах в Волгограде и Ярославле.

До этого Украина уже использовала поставленное Великобританией вооружение для ударов вглубь российской территории. В частности, применялись дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

На фоне использования британских беспилотников военные аналитики допускают вероятность ответных действий России против британских оборонных предприятий, участвующих в поддержке Украины. Вместе с тем собеседники издания считают непосредственное военное столкновение России и НАТО маловероятным.

Великобритания продолжает наращивать поставки беспилотных систем Украине. В июне бывший министр обороны страны Дэн Джарвис заявлял, что до конца года Лондон намерен передать Киеву не менее 150 тысяч дронов, а также 350 зенитных ракет и радиолокационные системы.

По данным The Telegraph, стоимость запланированных к поставке беспилотников оценивается примерно в 500 миллионов фунтов стерлингов, или более 676 миллионов долларов. Сообщалось, что британские власти намеревались профинансировать эти поставки за счет доходов, связанных с замороженными российскими активами.

Таким образом, если информация The Sunday Times подтвердится, речь идет о новом этапе применения британских вооружений Украиной: наряду с дальнобойными ракетами для атак на объекты в глубине России теперь используются и произведенные в Великобритании беспилотники.