Британские беспилотники впервые применили для ударов по целям в глубине российской территории. Об этом сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на несколько источников в украинских вооруженных силах.

По данным издания, в течение последних шести месяцев Украина использовала в дальних атаках беспилотники, произведенные британскими компаниями. В частности, речь идет о дроне Nyan, разработанном компанией Callen-Lenz, дочерней структурой британского оборонного концерна BAE Systems.

Как отметило The Sunday Times, британские беспилотники применялись, в частности, для ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям в Волгограде и Ярославле. Украинские военные подтвердили изданию использование британских аппаратов в рамках кампании дальних ударов по российской территории.

Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле уже становился целью украинских атак. В начале августа украинская сторона заявляла об ударе по предприятию Slavneft-ЯNOS, одному из крупнейших НПЗ России.

По данным The Sunday Times, дальнобойные беспилотники становятся для Украины более доступной альтернативой западным крылатым ракетам. Стоимость таких аппаратов оценивается примерно в 50–100 тысяч фунтов, тогда как восполнение запасов ракет Storm Shadow обходится более чем в 750 тысяч фунтов за единицу. Кроме того, дроны можно быстрее производить и использовать большими группами для перегрузки российской ПВО.

Nyan относится к категории одноразовых ударных беспилотников. По данным BAE Systems, британские вооруженные силы в 2026 году испытывали эту платформу для применения как на суше, так и на море.

Издание отмечает, что использование британского вооружения для ударов на значительном удалении от украинской границы может означать новый этап военного сотрудничества Лондона и Киева. Ранее Великобритания уже поставляла Украине крылатые ракеты Storm Shadow.

При этом британские власти не заявляют публично о непосредственном участии Великобритании в нанесении конкретных ударов по российским объектам. Министерство обороны страны заявляет, что продолжит поставлять Украине вооружения для защиты от российского вторжения.

По оценке The Sunday Times, дальнейшее расширение дальних ударов с использованием западных технологий может усилить давление на российскую нефтяную и военно-промышленную инфраструктуру. Одновременно эксперты предупреждают о возможном усилении российских гибридных атак против Великобритании, включая кибератаки и разведывательную деятельность.