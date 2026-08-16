У берегов Австралии исследователям удалось впервые снять на видео необычную технику охоты дельфинов: животные используют крупные пустые раковины морских улиток как своеобразные ловушки для рыбы. Наблюдения оказались еще интереснее после того, как ученые заметили рядом с охотившейся самкой детеныша, который начал повторять ее действия, передает New York Post.

Необычное поведение тихоокеанских афалин зафиксировали в районе Херви-Бей у восточного побережья Австралии. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Marine Mammal Science.

Ведущий автор работы, биолог и специалист по морским млекопитающим из Университета Саншайн-Кост Алексис Левенгуд рассказала, что вместе со студентами находилась на исследовательском судне, когда заметила самку дельфина с крупной раковиной.

Фото: Университет Саншайн-Кост.

Исследовательница сразу поняла, свидетелем какого поведения стала команда. Дельфины применяют технику, известную как shelling: рыбу загоняют в пустую раковину крупной морской улитки, после чего дельфин поднимает ее к поверхности и извлекает оказавшуюся внутри добычу.

На записи, сделанной в 2025 году, видно, как дельфин появляется у поверхности с раковиной, манипулирует ею, а затем пытается схватить выбравшуюся из нее рыбу.

Левенгуд призналась, что увиденное вызвало у нее настолько сильные эмоции, что она начала кричать от восторга находившимся рядом студентам. Особенно исследовательницу поразило, что такое поведение удалось зафиксировать именно у восточного побережья Австралии.

Сам прием не был совершенно неизвестен ученым. Еще в 2013 году дельфинов, использующих раковины во время охоты, наблюдали в заливе Шарк-Бей на западном побережье Австралии. Однако теперь исследователям удалось получить видеодоказательство подобного поведения у другой популяции, живущей за тысячи километров.

Еще более важное наблюдение ученые сделали, когда увидели взрослую самку вместе с детенышем.

Мать поднялась к поверхности с раковиной, из которой выскользнула рыба. Взрослый дельфин оставил раковину и бросился преследовать добычу. Через несколько минут детеныш подобрал эту же раковину и стал держать ее практически так же, как до этого делала мать.

Исследователи пока не утверждают, что молодой дельфин уже научился самостоятельно и успешно ловить таким способом рыбу. Однако его действия могут оказаться первым потенциальным свидетельством того, что этот охотничий прием передается от матери потомству.

Такое обучение называют материнской социальной передачей: детеныш приобретает определенный навык, наблюдая за поведением матери и повторяя ее действия.

Это открывает перед учеными новый вопрос — каким образом столь необычная техника распространяется среди дельфинов и почему одинаковое поведение наблюдается у популяций, разделенных тысячами километров.

Одна из гипотез заключается в том, что дельфины на западном и восточном побережьях Австралии независимо друг от друга освоили одинаковый способ охоты.

Существует и другое объяснение. Между двумя известными популяциями могут находиться другие группы дельфинов, которые также используют раковины, однако ученые пока просто не зафиксировали такое поведение.

По словам Левенгуд, нельзя исключать, что в северных районах Австралии существуют популяции, владеющие тем же приемом. Дальнейшие наблюдения помогут установить, насколько широко он распространен.

Для исследователей подобные открытия важны не только как очередное доказательство высокого интеллекта дельфинов. Использование предметов для решения конкретной задачи считается одним из наиболее интересных проявлений сложного поведения животных.

Особое значение имеет способность передавать приобретенные навыки следующим поколениям. Если дальнейшие исследования подтвердят, что детеныши действительно обучаются использованию раковин у матерей, это станет дополнительным свидетельством существования у дельфинов поведенческих традиций, которые можно сравнить с элементами культуры.

Изучение подобных способностей может помочь ученым лучше понять и эволюцию человека. Наблюдая за тем, как другие животные осваивают инструменты и передают эти знания потомству, исследователи получают возможность проследить, при каких условиях в процессе эволюции возникают сложные формы обучения и использования орудий.

Авторы работы считают, что новые кадры еще раз демонстрируют изобретательность и способность дельфинов приспосабливаться к окружающей среде. Теперь ученым предстоит выяснить, насколько широко распространена необычная охота с помощью раковин и действительно ли матери целенаправленно передают этот навык своим детенышам.