Российские власти планируют расширить систему сбора данных о перемещениях граждан внутри страны и за рубеж.

Проект приказа Минтранса предусматривает передачу государству не только плановой, но и фактической информации о поездках пассажиров на всех видах дальнего транспорта.

Как сообщает "Верстка", в России с 2024 года действует автоматизированная система централизованных баз персональных данных пассажиров и экипажей. Перевозчики и сервисы бронирования уже передают сведения о покупке и возврате билетов, их переоформлении, посадке и высадке пассажиров, а также об отправлении и отмене рейсов.

Для авиационного и железнодорожного транспорта данные должны поступать в систему в течение 15 минут, для автомобильного, морского и внутреннего водного транспорта - в течение 30 минут.

Новый проект предусматривает передачу фактических данных о поездках, включая регулярные и чартерные рейсы. Для авиаперевозок дополнительно потребуется сообщать сведения о пересадках и параметрах багажа. Кроме того, каждой поездке планируют присваивать уникальный код.