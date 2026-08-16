Школьный округ в американском штате Нью-Джерси решил запретить ученикам приносить металлические и стеклянные бутылки для воды. Администрация опасается, что тяжелые емкости могут быть использованы как оружие во время конфликтов между детьми. Решение уже вызвало протест родителей, которые не хотят переходить на пластиковые бутылки.

Как сообщает New York Post, новые правила вводятся в государственных школах городка Хауэлл в 2026/2027 учебном году. Родителям учеников сообщили о запрете в специальном письме, разосланном администрацией школьного округа.

Под ограничения попали металлические и стеклянные бутылки, термокружки и стаканы. Руководство школ объясняет решение прежде всего соображениями безопасности.

«Металлические и стеклянные бутылки, термокружки и чашки являются твердыми и тяжелыми предметами, которые могут причинить серьезную травму, если их бросить, размахивать ими или использовать во время конфликта между учениками», — говорится в письме, подписанном президентом Совета по образованию Дженнифер Окерсон и суперинтендантом Джозефом Исолой.

Администрация утверждает, что инциденты с использованием подобных емкостей уже становились причиной проблем с безопасностью и травм. Именно поэтому округ решил принять дополнительные меры для защиты школьников и сотрудников.

Правила предусматривают и конкретные последствия для нарушителей. Если ученика заметят в школе с запрещенной бутылкой или кружкой, предмет придется сдать в школьную администрацию. В некоторых случаях родителям или опекунам придется лично приехать в школу, чтобы забрать его.

Однако решение понравилось далеко не всем родителям.

Кристин Бастарди после получения письма создала петицию с требованием вернуть возможность пользоваться металлическими и стеклянными бутылками в школах Хауэлла. Инициатива быстро получила поддержку — под ней подписались уже более тысячи человек.

Бастарди объяснила, что ее семья, как и многие другие, сознательно предпочитает стеклянные и металлические емкости из-за их экологических и, по ее мнению, потенциальных преимуществ для здоровья.

Особое беспокойство родителей вызывает необходимость использования пластиковых бутылок. Автор петиции сослалась на исследования, согласно которым некоторые виды пластика способны выделять в воду химические вещества, в том числе бисфенол А — BPA.

Кроме того, Бастарди обращает внимание на экологическую сторону проблемы. Металлические и стеклянные бутылки можно использовать многократно, они долговечны и помогают сократить количество одноразового мусора.

Пластиковые емкости, напротив, становятся одним из источников загрязнения окружающей среды. Значительная их часть оказывается на свалках или попадает в океаны, где пластиковые отходы представляют угрозу для животных и экосистем.

При этом родители предлагают не просто отменить запрет, а найти компромисс между безопасностью и возможностью пользоваться многоразовыми емкостями.

Бастарди считает, что школы могли бы установить определенные требования к металлическим и стеклянным бутылкам и проверять, соответствуют ли принесенные учениками емкости установленным стандартам безопасности.

По ее мнению, одновременно в школах можно проводить образовательные программы, посвященные ответственному потреблению и экологичным привычкам.

Школьный округ Хауэлла включает 12 учебных заведений, в которых учатся дети от дошкольного возраста до восьмого класса. Поэтому новые правила затронут большое количество семей.

Пока администрация не сообщала о намерении пересмотреть решение. Таким образом, с начала нового учебного года привычная многоразовая бутылка из металла или стекла в школах Хауэлла может стать запрещенным предметом: руководство считает потенциальный риск травм более серьезным аргументом, тогда как родители требуют найти решение, которое не заставит детей переходить на пластик.