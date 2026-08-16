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Стрельба на самой охраняемой границе мира: военные КНДР пересекли демаркационную линию 0 342

В мире
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Корейская граница

Wikimedia.

Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после того, как группа военнослужащих КНДР пересекла военную демаркационную линию в демилитаризованной зоне. Инцидент стал первым подобным случаем с начала года и произошел практически одновременно с призывом президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна начать переговоры о завершении многолетнего противостояния на Корейском полуострове.

Группа северокорейских военнослужащих на этой неделе пересекла военную демаркационную линию в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею, сообщает агентство Yonhap.

В ответ южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы. После этого военнослужащие КНДР отступили на свою территорию. О пострадавших не сообщается.

По данным агентства, подобные инциденты неоднократно происходили и раньше, однако в 2026 году нарушение демаркационной линии северокорейскими военными зафиксировано впервые. В 2025 году таких случаев было 17.

Yonhap ссылается на источники в правительстве Южной Кореи, которые при этом не уточнили, в какой именно день произошел нынешний инцидент.

Примечательно, что события в демилитаризованной зоне практически совпали по времени с новым заявлением президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна. В субботу он предложил начать диалог, который в перспективе мог бы привести к формальному завершению войны между двумя корейскими государствами.

«Давайте откажемся от намерений угрожать друг другу и как непосредственно вовлеченные стороны начнем переговоры о прекращении затянувшейся войны. Я надеюсь, что Южная и Северная Корея смогут встретиться лицом к лицу ради мирного сосуществования и взаимного развития», — заявил Ли Чжэ Мён.

Южнокорейский президент также выразил надежду на прекращение дальнейшего развития ядерной программы КНДР и снижение уровня взаимной враждебности, в том числе в восприятии друг друга, существующих нормах и государственных системах.

Формально Северная и Южная Корея остаются в состоянии войны уже более семи десятилетий. Корейская война началась в 1950 году, а в 1953-м боевые действия завершились подписанием соглашения о перемирии. Тогда была создана военная демаркационная линия и демилитаризованная зона в районе 38-й параллели. Однако полноценный мирный договор между двумя государствами так и не был заключен.

В последние годы напряженность на Корейском полуострове сохраняется на фоне развития Пхеньяном ракетной и ядерной программ. Северная Корея продолжает испытывать баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

Последнее испытание баллистической ракеты, по данным польского издания, состоялось 12 августа. Всего с начала 2026 года режим Ким Чен Ына провел уже 11 подобных испытаний.

Таким образом, первый в этом году инцидент со стрельбой на межкорейской границе произошел на фоне неожиданного дипломатического сигнала из Сеула. Пока южнокорейский президент предлагает перейти от взаимных угроз к разговору о мире, ситуация в демилитаризованной зоне и продолжающиеся ракетные испытания КНДР показывают, насколько далеки две Кореи от реального прекращения многолетнего противостояния.

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#президент #Северная Корея #дипломатия #Южная Корея #Корея #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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