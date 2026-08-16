Иранские власти объявили о денежном вознаграждении для военнослужащих за захват в плен или убийство американских военных. Размер выплаты составит 30 тысяч долларов за каждого военнослужащего США, которого Тегеран считает «агрессором».

Об этом, как сообщает агентство Tasnim, заявил командующий иранской армией генерал-лейтенант Амир Хатами.

По его словам, иранский военнослужащий сможет рассчитывать на вознаграждение в размере 30 тысяч долларов, если захватит в плен или убьет американского военного, участвующего в действиях против Ирана.

«Если какой-либо иранский военнослужащий сможет захватить или убить американского военнослужащего-агрессора, он получит вознаграждение в размере 30 тысяч долларов», — приводит агентство слова Хатами.

Заявление командующего иранской армией стало очередным свидетельством резкого обострения риторики между Тегераном и Вашингтоном. При этом подробностей о порядке выплаты объявленного вознаграждения и условиях, при которых оно будет предоставляться, не сообщается.