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Тегеран объявил награду за американских военных: названа сумма 0 298

В мире
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Амир Хатами

Иранские власти объявили о денежном вознаграждении для военнослужащих за захват в плен или убийство американских военных. Размер выплаты составит 30 тысяч долларов за каждого военнослужащего США, которого Тегеран считает «агрессором».

Об этом, как сообщает агентство Tasnim, заявил командующий иранской армией генерал-лейтенант Амир Хатами.

По его словам, иранский военнослужащий сможет рассчитывать на вознаграждение в размере 30 тысяч долларов, если захватит в плен или убьет американского военного, участвующего в действиях против Ирана.

«Если какой-либо иранский военнослужащий сможет захватить или убить американского военнослужащего-агрессора, он получит вознаграждение в размере 30 тысяч долларов», — приводит агентство слова Хатами.

Заявление командующего иранской армией стало очередным свидетельством резкого обострения риторики между Тегераном и Вашингтоном. При этом подробностей о порядке выплаты объявленного вознаграждения и условиях, при которых оно будет предоставляться, не сообщается.

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#Иран #США #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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