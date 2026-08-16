Масштабный технопарад Rave The Planet, прошедший 15 августа в Берлине, завершился сотнями обращений за медицинской помощью. На месте помощь потребовалась 651 участнику, 50 человек пришлось госпитализировать. Причинами стали травмы, употребление алкоголя и наркотиков, а ситуацию дополнительно осложнила аномальная жара.

Берлинские экстренные службы подвели итоги технопарада Rave The Planet, собравшего в немецкой столице несколько десятков тысяч поклонников электронной музыки.

Как сообщает агентство DPA, во время и после мероприятия медицинская помощь потребовалась 651 человеку. В 50 случаях состояние участников оказалось достаточно серьезным для доставки в больницы.

По имеющейся информации, медики сталкивались как с различными травмами, полученными во время многолюдного мероприятия, так и с последствиями употребления алкоголя и наркотических веществ. Дополнительным фактором риска стала аномально жаркая погода.

Представитель спасательной службы Берлина, комментируя нагрузку на медиков, назвал мероприятие «очень напряженным».

Работа была напряженной и для полиции. По данным правоохранительных органов немецкой столицы, во время фестиваля были задержаны 39 человек.

Большинство задержаний было связано с подозрениями в нанесении опасных телесных повреждений, оскорблениями, а также нарушениями законодательства, регулирующего оборот наркотических веществ.

Для обеспечения порядка во время Rave The Planet власти задействовали значительные силы. За безопасностью участников следили около 1,5 тысячи полицейских. Кроме наземных подразделений, использовались вертолеты и беспилотники.

Несмотря на большое число обращений к медикам и десятки задержаний, мероприятие привлекло несколько десятков тысяч человек. Таким образом, берлинский технопарад стал серьезным испытанием для городских экстренных служб: сотням участников потребовалась помощь на месте, десятки были доставлены в больницы, а полиции пришлось неоднократно вмешиваться из-за правонарушений.