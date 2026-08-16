Украденные из итальянского музея произведения Ренуара, Сезанна и Матисса неожиданно обнаружили в самом непримечательном тайнике — обычной картонной коробке в шкафу. Пять месяцев назад преступникам понадобилось всего три минуты, чтобы вынести из музея работы общей стоимостью более 9 миллионов евро.

Итальянская полиция обнаружила три произведения знаменитых французских художников, похищенные пять месяцев назад из музея недалеко от Пармы. Картины общей стоимостью более 9 миллионов евро хранились в обычной картонной коробке, спрятанной в шкафу, передает NOS.

Как сообщает NOS, произведения Ренуара, Сезанна и Матисса были найдены во время обыска одного из домов. Полиция задержала пятерых подозреваемых — выходцев из Молдовы, проживающих в районе Пармы.

Картины были похищены в марте из музея Fondazione Magnani Rocca, расположенного примерно в 20 километрах от Пармы. Частный музей, основанный коллекционером в 1977 году, располагает одной из наиболее значительных коллекций искусства в Италии. В ней представлены работы Дюрера, Рубенса, Ван Дейка, Гойи, Моне и других известных мастеров.

Ограбление попало на камеры видеонаблюдения. Преступники действовали быстро и, судя по всему, заранее знали, где находятся нужные произведения. С помощью трактора они проломили ворота, проникли на территорию музея и всего за три минуты забрали картины, после чего скрылись через музейный сад.

Самым дорогим из похищенных произведений стал акварельный «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна, созданный в 1885–1887 годах. Его стоимость оценивается примерно в 6 миллионов евро.

Также преступники похитили работу Пьера Огюста Ренуара «Рыбы» 1917 года стоимостью около 3 миллионов евро и акватинту Анри Матисса «Одалиска на террасе» 1922 года, оцененную примерно в 20 тысяч евро.

В музее считают, что за преступлением стояла организованная группа. Задержанных подозревают не только в краже произведений искусства, но и в серии ограблений домов и предприятий. Во время обыска полиция обнаружила и другие похищенные вещи стоимостью в несколько тысяч евро.

Важную роль в расследовании сыграли предметы, оставленные преступниками в музее. Следователи обнаружили кирку и огнетушитель, с которых были удалены серийные номера. Экспертам удалось восстановить маркировку и установить, что эти предметы были связаны с одним из жилых комплексов.

Спустя пять месяцев после дерзкого трехминутного ограбления произведения стоимостью более 9 миллионов евро удалось вернуть. Теперь следствию предстоит окончательно установить роли задержанных и выяснить, стоят ли они за другими кражами в регионе.