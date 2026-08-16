В воскресенье на рассвете автобус потерпел аварию и перевернулся на стороне автомагистрали M3 в направлении Ньиредьхазы, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям. Находившиеся уже на месте подразделения проникли в автобус через окна и оттуда непрерывно спасают пассажиров – говорится в сообщении.

Служба по чрезвычайным ситуациям в 3 часа утра сообщила, что пожарные к настоящему моменту спасли из автобуса 35 человек, несколько пассажиров оказались под машиной.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также сообщил данные о ДТП с автобусом, рассказав о гибели двенадцати пассажиров.

«12 человек погибли и как минимум десять получили тяжёлые травмы прошлой ночью, когда польский автобус съехал в кювет на автомагистрали M3», – сообщил премьер-министр.

Петер Мадьяр выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Он также поблагодарил всех, кто участвует в спасательной операции.

Факт катастрофы подтвердил и глава МИД Польши, заявив, что польская сторона находится в постоянном контакте с венгерскими властями, однако данные всё ещё нуждаются в уточнении.

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О происшествии дополнительные детали представил и министр внутренних дел Габор Пошфаи. Он подтвердил, что «на место аварии крупными силами были направлены полиция и пожарные, а для перемещения повреждённого автобуса была привлечена помощь гражданских лиц».

По его словам, помимо 12 погибших, в автобусе находились ещё 47 человек, многие из них получили тяжёлые травмы. «Водитель автобуса, попавшего в аварию, задержан», – добавил министр.