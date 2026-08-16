Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Венгрия: авария автобуса из Польши. Пока известно о 12 погибших 0 258

В мире
Дата публикации: 16.08.2026
Euronews
Изображение к статье: Перевернувшийся автобус

В воскресенье на рассвете автобус потерпел аварию и перевернулся на стороне автомагистрали M3 в направлении Ньиредьхазы, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям. Находившиеся уже на месте подразделения проникли в автобус через окна и оттуда непрерывно спасают пассажиров – говорится в сообщении.

Служба по чрезвычайным ситуациям в 3 часа утра сообщила, что пожарные к настоящему моменту спасли из автобуса 35 человек, несколько пассажиров оказались под машиной.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также сообщил данные о ДТП с автобусом, рассказав о гибели двенадцати пассажиров.

«12 человек погибли и как минимум десять получили тяжёлые травмы прошлой ночью, когда польский автобус съехал в кювет на автомагистрали M3», – сообщил премьер-министр.

Петер Мадьяр выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Он также поблагодарил всех, кто участвует в спасательной операции.

Факт катастрофы подтвердил и глава МИД Польши, заявив, что польская сторона находится в постоянном контакте с венгерскими властями, однако данные всё ещё нуждаются в уточнении.

Президент Польши Кароль Навроцкий почтил память жертв.

Глава МВД сообщил новые подробности

О происшествии дополнительные детали представил и министр внутренних дел Габор Пошфаи. Он подтвердил, что «на место аварии крупными силами были направлены полиция и пожарные, а для перемещения повреждённого автобуса была привлечена помощь гражданских лиц».

По его словам, помимо 12 погибших, в автобусе находились ещё 47 человек, многие из них получили тяжёлые травмы. «Водитель автобуса, попавшего в аварию, задержан», – добавил министр.

×
Читайте нас также:
#Польша #ДТП #трагедия #ЧС #пассажиры #Венгрия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чучело
Изображение к статье: АЭС «Пакш»
Изображение к статье: Akfub Франции, Германии и Великобритании
Изображение к статье: Землетрясение в Индонезии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: дрон Nyan
В мире
Изображение к статье: Наурис Пунтулис действует с полного одобрения президента. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Удивительные способности нашего тела: 9 защитных систем
Люблю!
Изображение к статье: Почему нам кажется, что нечего надеть?
Люблю!
Изображение к статье: рука с паспортом РФ
В мире
Изображение к статье: Посылки на ленте
Наша Латвия
3
Изображение к статье: дрон Nyan
В мире
Изображение к статье: Наурис Пунтулис действует с полного одобрения президента. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Удивительные способности нашего тела: 9 защитных систем
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео