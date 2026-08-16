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Загадочные сообщения в соцсетях привели к спецоперации у границы с Сеутой 0 113

В мире
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марокканские власти задержали 111 мигрантов в районе города Фнидек.

Марокканские власти задержали 111 мигрантов в районе города Фнидек недалеко от испанского анклава Сеута. Операцию провели после появления в социальных сетях призывов к новой массовой попытке пересечения границы.

Как сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники в марокканских службах безопасности, большинство задержанных — выходцы из стран Африки к югу от Сахары. Фнидек расположен примерно в трех километрах от границы с Сеутой.

Для предотвращения массового прорыва Марокко значительно усилило присутствие сил безопасности. В операции участвовали полицейские, в том числе подразделения в экипировке для подавления беспорядков. Для разгона групп мигрантов, собравшихся на расположенных поблизости холмах, правоохранители применили слезоточивый газ.

Кроме того, к границе были направлены армейские подразделения. Ситуацию контролировали патрульные катера военно-морских сил и беспилотники.

Поводом для усиления мер безопасности стали распространявшиеся в социальных сетях сообщения с призывами организовать в субботу массовое пересечение границы с Сеутой.

Ранее марокканские власти заявили, что отслеживают распространение в интернете подобных сообщений «неизвестного происхождения». Рабат предупредил, что организаторы незаконного пересечения границы и его участники могут быть привлечены к ответственности.

По данным испанской прессы, меры безопасности в районе подъездной дамбы к Сеуте были значительно усилены.

Испания со своей стороны также увеличила присутствие силовиков в приграничной зоне. Для патрулирования района были мобилизованы более 1500 сотрудников служб безопасности. Кроме того, власти установили дополнительные металлические заграждения и плавучий барьер.

Повышенные меры безопасности были введены на фоне резкого обострения миграционной ситуации вокруг Сеуты. По данным источника, примерно за две недели до нынешних событий произошла масштабная попытка проникновения в анклав со стороны моря, после которой Испания и Марокко усилили охрану границы.

Миграционная ситуация вокруг испанских территорий в Северной Африке остается напряженной. Власти Марокко и Испании продолжают стягивать силы к границе и следить за социальными сетями, опасаясь новых организованных попыток массового проникновения в Сеуту.

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#Испания #граница #миграция #беженцы #безопасность #социальные сети #Марокко
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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