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Число добровольно (за деньги) покидающих Германию мигрантов возросло 1 272

В мире
Дата публикации: 17.08.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: мигранты
ФОТО: Unsplash

В первом полугодии 2026 года из Германии выехали 9276 человек по программе помощи иностранцам, готовым вернуться на родину. В первом полугодии 2025 года таковых было 7348 человек.

Число иностранцев, добровольно покидающих Германию после получения отказа в убежище, существенно возросло. Это следует из статистики Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, на которую ссылаются издания медиагруппы Funke в публикациях, обнародованных в понедельник, 17 августа.

По этим данным, за первые шесть месяцев текущего года в рамках программы федерального правительства по предоставлению помощи мигрантам, готовым вернуться на родину, из Германии выехали 9276 человек. Для сравнения: в первом полугодии 2025 года этот показатель составил 7348 человек.

Указывается, что за весь прошлый год поддержкой федерального правительства ФРГ в рамках программы по возвращению на родину или в готовую принять их третью страну воспользовались 16 578 иностранцев. В 2024 году таковых было 10 358 человек.

Сколько в Германии иностранцев без права пребывания в стране

Согласно центральному регистру иностранцев в Германии, на конец июня текущего года в стране находились 258 845 человек, которым было предписано покинуть ФРГ. Из них однако, 199 271 мигрант имел право на временную отсрочку высылки (Duldung).

Между тем, по данным МВД Германии, федеральные и земельные власти в период с января по июнь текущего года выдворили из страны 18 939 человек. Для высылки некоторых из них пришлось прибегнуть к помощи полиции. Некоторые согласились покинуть Германию, получив материальную поддержку, говорится в публикации.

В рамках федеральной программы помощи тем, кто соглашается добровольно покинуть Германию и вернуться на родину или в третью страну, власти ФРГ оплачивают стоимость авиаперелета и выплачивают по 1000 евро на каждого взрослого и по 500 евро на ребенка.

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#полиция #миграция #правительство #статистика #Германия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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