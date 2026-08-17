Прошло уже более недели с тех пор, как Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали Мекканский пакт — соглашение о совместной обороне, которое некоторые комментаторы назвали «суннитским пактом» или даже «мусульманским НАТО».

Некоторые расценили это как сигнал таким странам, как Иран и Израиль. Другие считают, что это отражает стремление стран уменьшить свою зависимость от США в вопросах безопасности.

Однако поскольку полный текст соглашения до сих пор не обнародован, хватает и спекуляций: критики соглашения утверждают, что национальные интересы этих трех стран, не связанных между собой сухопутными границами, не совпадают. Некоторые эксперты также отмечают, что отсутствие обнародованного текста соглашения вызывает серьезные вопросы — в частности, относительно его сдерживающего эффекта.

Что мы знаем об этом пакте — и как он был воспринят?

«Мусульманское НАТО»?

По соглашению, нападение на одну из этих трех стран будет рассматриваться как нападение на все три. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан охарактеризовал это обязательство как «технически аналогичное» статье 5 Устава НАТО — положению о коллективной обороне.

Однако до тех пор, пока оно не пройдет проверку на практике — например, в случае реакции Пакистана и Турции на любое нападение на Саудовскую Аравию, — аналитики считают, что этот пакт следует рассматривать скорее как «декларацию намерений», а не как обязательство в стиле Североатлантического альянса.

Профессор Серхат Гювенч с кафедры международных отношений Университета Кадир Хас отмечает, что «пока мы не увидим текст соглашения, вопрос о том, как оно будет реализовываться, остается предметом спекуляций».

Гювенч отмечает, что, в отличие от НАТО, в котором в плане финансирования и вооружений с давних пор доминируют США, этот пакт представляет собой «альянс равных». «В этом есть как положительные, так и отрицательные стороны, — говорит он, — поскольку все решения будут приниматься путем переговоров, и во многих аспектах страны будут отдавать приоритет собственному национальному суверенитету».

Элисон Майнор из Атлантического совета согласна с этим. В интервью Всемирной службе Би-би-си на языке урду она заявила, что, «учитывая меняющиеся и порой расходящиеся интересы и стратегии этих трех стран, маловероятно, что этот альянс сможет обеспечить всеобъемлющий и полностью интегрированный военный ответ на различные кризисы, как это делает НАТО».

Вопрос о том, сможет ли он в будущем превратиться в надежный военный альянс, пока явно остается открытым.

Кто выиграет больше всего?

Саудовская Аравия — держава с большой экономикой, обладающая финансовыми ресурсами, дипломатическим влиянием и нефтью, но королевство обеспокоено растущими угрозами, с которыми оно сейчас сталкивается: иранские ракеты и дроны, атаки хуситов и перебои на ключевых морских маршрутах.

Турция является членом НАТО, обладает одной из крупнейших армий и стремится выступать в качестве моста — как в географическом, так и в дипломатическом плане — между альянсом и странами Ближнего Востока. Она видит в этом потенциал для новых возможностей в сфере экспорта и производства оборонной продукции.

Пакистан также представляет собой вполне самостоятельную в военном смысле державу, и единственный из участников соглашения, обладающий ядерным оружием.

По мнению Элисон Майнор из Атлантического совета, наибольшая выгода может быть коллективной. Она отмечает, что это партнерство дает всем трем странам возможность послать сильный политический сигнал, усилить свой дипломатический вес и получить стратегические преимущества, пишет «Би-би-си».