Специальный посланник США Джаред Кушнер провел в Египте переговоры с новым лидером ХАМАС Халилем аль-Хайей. Стороны обсудили реализацию предложенного Вашингтоном плана урегулирования в секторе Газа, хотя Израиль ранее отказался поддержать этот документ.

Специальный посланник США по вопросам мира Джаред Кушнер встретился в Египте с новым лидером ХАМАС Халилем аль-Хайей. Как сообщили AFP источники, знакомые с ходом переговоров, основной темой стала реализация американского плана мирного урегулирования в секторе Газа.

Встреча прошла в средиземноморском городе Эль-Аламейн. По данным агентства, Кушнер призвал палестинскую сторону предпринять «конкретные, поддающиеся проверке шаги» и передал позицию Вашингтона о том, что сектор Газа больше не должен становиться источником угрозы для Израиля.

Для Халиля аль-Хайи эта поездка стала первым зарубежным визитом после того, как в июле он возглавил ХАМАС. Вскоре после смены руководства движение заявило о поддержке предложенного США плана урегулирования, а во время нынешних переговоров, по словам источников, вновь подтвердило готовность к его реализации.

Это показывает, что, несмотря на продолжающиеся разногласия, посреднические усилия вокруг Газы продолжаются. При этом окончательное продвижение инициативы зависит не только от позиции ХАМАС, но и от решений Израиля.

Позже ХАМАС сообщил, что обратился к международным посредникам и Совету мира Трампа с призывом оказать давление на Израиль, чтобы тот утвердил предложенный план и согласовал график его выполнения.

На опубликованной египетской стороной фотографии с переговоров Джаред Кушнер сидит за столом вместе с членами Совета мира, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Также во встрече участвовали представители Египта, Катара и Турции, которые продолжают выполнять роль основных посредников в переговорах. Сам аль-Хайя на опубликованном снимке отсутствует.

В июле Совет мира Трампа заявил о достижении договоренности о разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Однако на прошлой неделе Израиль отверг предложенный Вашингтоном 15-пунктный план, предусматривающий вывод израильских войск и передачу управления сектором новой палестинской гражданской администрации.

Что важно понимать: даже при продолжающихся контактах между посредниками и сторонами конфликта ключевые разногласия остаются. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что израильские войска не покинут сектор Газа до тех пор, пока ХАМАС не будет фактически разоружен.

Таким образом, встреча Кушнера с новым лидером ХАМАС стала заметным дипломатическим шагом, однако перспективы реализации американского плана по-прежнему зависят от согласия всех участников конфликта.