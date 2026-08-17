Осенью глава дипломатии ЕС представит самый широкий список санкций с начала войны в Украине, заявила она Die Welt. Каллас указала на необходимость реагировать на гибридные угрозы России в отношении Европы.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Европейский Союз планирует значительно расширить санкции против России в ближайшие месяцы. "Этой осенью я представлю самый широкий список санкций с начала войны. Если он будет принят, число российских физических лиц, компаний и организаций, находящихся под санкциями, сразу же увеличится на треть", – заявила Каллас в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в понедельник, 17 августа.

В настоящее время в санкционных списках ЕС против России, по данным Еврокомиссии, числятся почти 3000 физических и юридических лиц. Каллас указала на необходимость "усиливать давление на Россию до тех пор, пока она не закончит войну.

Надежда на новое сближение с США по вопросу санкций

Одновременно глава европейской дипломатии выразила надежду, что позиции США и Европы в вопросе санкций вновь сблизятся. По ее словам, надежду на это дает принятие Сенатом закона о санкциях, подготовленного сенатором Линдси Грэмом, который неожиданно скончался после визита в Киев.

Каллас также назвала успехом 21 пакет санкций против РФ, введенный с начала полномасштабной войны против Украины. "Россия заплатила высокую цену за санкции ЕС, они уже обошлись российской военной машине более чем в один триллион евро", - сказала она.

"Систематический террор" РФ в отношении Украины

Глава европейской дипломатии также указала на "систематический террор", который осуществляет Россия в отношении соседней страны". Российская армия "не побеждает на поле боя и поэтому все чаще направляет свои ракеты против украинского гражданского населения и инфраструктуры", стремясь "сделать украинские города непригодными для жизни". В интервью Каллас также напомнила о данных Миссии ООН по правам человека, согласно которым июль стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения Украины с мая 2022 года.

Кроме того, в Черном море Россия атакует груженные зерном суда, тем самым ставя под угрозу мировые запасы продовольствия. Союзники Украины не должны позволить добиться успеха президенту РФ Владимиру Путину, развязавшему войну, подчеркнула руководитель внешнеполитического ведомства ЕС.

Европа должна реагировать на гибридные угрозы

В свою очередь Европа сталкивается с растущими гибридными угрозами, и большинство диверсий, случаев шпионажа и кибератак связаны с Москвой, отметила она далее. Каллас указала на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига и нарушение российскими ракетами и беспилотниками воздушного пространства Польши и Румынии.

"Они проверяют нашу решимость и испытывают нашу оборону. Такие инциденты неприемлемы и демонстрируют растущую гнусность Москвы. Если мы будем реагировать слишком слабо, то увидим еще больше подобных инцидентов", - уверена она. По словам политика, решающее значение для более эффективного реагирования на гибридные угрозы имеют планы Германии по реформированию разведывательных служб.