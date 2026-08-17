Британское правительство, как сообщается, резко отреагировало на заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который назвал Соединённое Королевство «исламской республикой Британия».

Представитель правительства назвал эти высказывания «совершенно неприемлемыми» и сообщил, что этот вопрос был поднят на переговорах с израильским правительством.

Нетаньяху сделал эти заявления в подкаст-интервью армейскому радио, где также в шутку назвал Великобританию «первой исламской республикой, обладающей ядерным оружием».

Во время беседы израильский лидер похвалил Рэндольфа Черчилля, сына бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, за благожелательное освещение Израиля во время Шестидневной войны 1967 года.

«Попробуйте теперь найти что‑то подобное в том, что называют „исламской республикой Британия”», – сказал он.

Ведущий подхватил эту мысль, заметив: «Разве теперь не вся Европа такая?»

На что Нетаньяху согласился, добавив: «Да, но кто‑то сказал, что „первой исламской республикой с ядерным оружием станет исламская республика Великобритания”. Так что мы позаботимся о том, чтобы здесь, в Иране, не появилось второй».

Исламская Республика Пакистан обладает ядерным оружием с 1998 года.

Заявления Нетаньяху перекликаются с риторикой политиков и активистов британского и международного правого лагеря, утверждающих, что на Британию всё сильнее влияет ислам.

В последние месяцы отношения между Великобританией и Израилем всё больше испытывают напряжение, особенно после прихода нового премьер-министра Великобритании Энди Бернхэма на Даунинг-стрит.

За несколько недель до вступления в должность премьера Бернхэм извинился за первоначальную реакцию своей Лейбористской партии на войну в Газе и заявил, что она должна «поступать лучше».

Осудив «чудовищные» атаки боевиков ХАМАС 7 октября и «ужасающие» случаи антисемитизма в Великобритании, он подчеркнул, что крайне важно «чётко высказываться с критикой того, что произошло в Газе».

«Невыносимые страдания в Газе – это шрам на нашей коллективной совести», – сказал Бернхэм в начале июля.

«Совершенно недопустимо, что невинные палестинцы, в том числе дети, продолжают погибать», – продолжил он, добавив, что Вестминстер должен усилить давление на израильское правительство.