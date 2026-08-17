Лидером рейтинга Global Relocation Index 2026, составленном платформой по консультациям в сфере недвижимости Rumavi, стала Эстония, опередив Сингапур и Малайзию. В первую десятку также вошли:

🔹Португалия, 🔹Тайвань, 🔹Литва, 🔹Гонконг, 🔹Сент-Китс и Невис, 🔹Чехия, 🔹Мальта.

А как же Латвия? Она оказалась ниже Эстонии и Литвы, но тоже относительно высоко - на 19-м месте, опередив Коста-Рику и Испанию.

Впрочем, реальные миграционные потоки выглядят иначе. По данным ООН за 2024 год, больше всего мигрантов проживает в США, где их число достигает 52,4 млн человек. На втором месте находится Германия с 16,8 млн мигрантов, за ней следуют Саудовская Аравия (13,7 млн), Великобритания (11,8 млн), Франция (9,2 млн), Испания (8,9 млн), Канада (8,8 млн) и Объединенные Арабские Эмираты (8,2 млн).