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Составлен глобальный рейтинг стран, привлекательных для переезда. А где там Латвия? 0 179

В мире
Дата публикации: 17.08.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Пассажиры в аэропорту

Пассажиры в аэропорту

ФОТО: LETA

Рейтинги с реальными миграционными потоками не совпадают.

Лидером рейтинга Global Relocation Index 2026, составленном платформой по консультациям в сфере недвижимости Rumavi, стала Эстония, опередив Сингапур и Малайзию. В первую десятку также вошли:

🔹Португалия, 🔹Тайвань, 🔹Литва, 🔹Гонконг, 🔹Сент-Китс и Невис, 🔹Чехия, 🔹Мальта.

А как же Латвия? Она оказалась ниже Эстонии и Литвы, но тоже относительно высоко - на 19-м месте, опередив Коста-Рику и Испанию.

Впрочем, реальные миграционные потоки выглядят иначе. По данным ООН за 2024 год, больше всего мигрантов проживает в США, где их число достигает 52,4 млн человек. На втором месте находится Германия с 16,8 млн мигрантов, за ней следуют Саудовская Аравия (13,7 млн), Великобритания (11,8 млн), Франция (9,2 млн), Испания (8,9 млн), Канада (8,8 млн) и Объединенные Арабские Эмираты (8,2 млн).

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#Эстония #Литва #недвижимость #ООН #Латвия #миграция #рейтинг #страны
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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