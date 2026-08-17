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Трамп неожиданно сократил американо-южнокорейские учения: что стало причиной 0 40

В мире
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп поручил значительно сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей, которые стартовали в понедельник. Он объяснил это высокой стоимостью маневров и заявил, что они подают «неуместный сигнал» Северной Корее.

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи, начавшихся в понедельник. По его словам, решение связано как с финансовыми затратами, так и с внешнеполитическими соображениями.

В публикации в социальной сети Truth Social Трамп отметил, что учения обходятся слишком дорого, причем, по его утверждению, основную часть расходов несут Соединенные Штаты.

Кроме того, американский лидер заявил, что такие маневры посылают «совершенно неуместный и враждебный сигнал» Северной Корее. Он подчеркнул, что поддерживает «очень хорошие отношения» с лидером КНДР Ким Чен Ыном и считает, что при его президентстве Пхеньян не создавал угроз для США.

Поскольку учения уже начались и отменить их было невозможно, Трамп сообщил, что поручил министру обороны Питу Хегсету значительно уменьшить их масштаб.

Совместные военные учения США и Южной Кореи проводятся ежегодно и рассматриваются союзниками как один из ключевых элементов подготовки вооруженных сил и укрепления оборонного сотрудничества.

Решение Вашингтона может стать заметным сигналом для союзников США в регионе. Вместе с тем Трамп не объявлял об отказе от учений полностью — речь идет именно о сокращении их масштаба.

В той же публикации президент США вновь подверг критике Южную Корею. Он заявил, что ранее предлагал Сеулу присоединиться к американским усилиям по «денуклеаризации Исламской Республики Иран», однако получил отрицательный ответ.

Таким образом, заявления Трампа затронули сразу несколько направлений внешней политики США — отношения с Северной Кореей, сотрудничество с Южной Кореей и ситуацию вокруг Ирана. Насколько сокращение учений повлияет на военное взаимодействие Вашингтона и Сеула, станет ясно после их завершения.

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#США #Дональд Трамп #Северная Корея #Южная Корея #внешняя политика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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