Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Власти Вильнюса решают - обслуживать ли украинцев и белорусов на их языках после отказа от русского 0 580

В мире
Дата публикации: 17.08.2026
BNS
Изображение к статье: Вильнюс

В ответ на слова главы Сейма Юозаса Олякаса о том, что столица должна обслуживать прибывающих украинцев и белорусов на их родных языках, и предложение помощи от Ассоциации белорусских родителей в Литве, самоуправление Вильнюса подчеркивает, что лучшим решением для качественной жизни в городе является интеграция иностранцев в общество.

«Вильнюсское городское самоуправление придерживается позиции, что изучение государственного языка является одним из важнейших инструментов, помогающих новым жителям из-за рубежа интегрироваться в столице», – отмечает самоуправление в комментарии BNS.

«Обучение основам государственного языка открывает больше возможностей для более легкого получения не только государственных, но и частных услуг. Со временем, благодаря улучшению интеграции в местное сообщество в среде владеющих литовским языком иностранцев будет расти удовлетворенность городом и предоставляемыми им услугами», – отмечает самоуправление.

Агентство BNS писало, что на прошлой неделе Вильнюсское городское самоуправление объявило о прекращении приема письменных заявлений и жалоб жителей на русском языке. Информация на этом и других языках стран, не входящих в Евросоюз (ЕС), будет предоставляться устно, если конкретный сотрудник владеет ими.

От русского языка также отказались на сайте и в системе управления очередями клиентов администрации.

По словам мэра столицы Валдаса Бянкунскаса, это решение является частью последовательной политики самоуправления.

Причины такого решения поставили под сомнение премьер-министр Миндаугас Синкявичюс и председатель партии демократов Виргиниюс Синкявичюс, а министр социальной защиты и труда Инга Ругинене утверждает, что такие инициативы способствуют изоляции.

В свою очередь, глава парламента Олякас заявил, что столице необходимо найти компромисс, чтобы принимать прибывающих украинцев и белорусов на их языках и расширять возможности изучения литовского языка.

×
Читайте нас также:
#русский язык #Вильнюс #украинцы #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Jared Kushner met Hamas leader Khalil al-Hayya
Изображение к статье: Технопарад Rave The Planet
Изображение к статье: Британский беспилотник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из латышского кино
Культура &
Изображение к статье: 10 причуд беременных женщин, которые пугают врачей — а у вас такие были?
Люблю!
Изображение к статье: у кассы магазина
Наша Латвия
Изображение к статье: Туман
Наша Латвия
Изображение к статье: персонал airBaltic
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Гигантский помидор
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из латышского кино
Культура &
Изображение к статье: 10 причуд беременных женщин, которые пугают врачей — а у вас такие были?
Люблю!
Изображение к статье: у кассы магазина
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео