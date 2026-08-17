В ответ на слова главы Сейма Юозаса Олякаса о том, что столица должна обслуживать прибывающих украинцев и белорусов на их родных языках, и предложение помощи от Ассоциации белорусских родителей в Литве, самоуправление Вильнюса подчеркивает, что лучшим решением для качественной жизни в городе является интеграция иностранцев в общество.

«Вильнюсское городское самоуправление придерживается позиции, что изучение государственного языка является одним из важнейших инструментов, помогающих новым жителям из-за рубежа интегрироваться в столице», – отмечает самоуправление в комментарии BNS.

«Обучение основам государственного языка открывает больше возможностей для более легкого получения не только государственных, но и частных услуг. Со временем, благодаря улучшению интеграции в местное сообщество в среде владеющих литовским языком иностранцев будет расти удовлетворенность городом и предоставляемыми им услугами», – отмечает самоуправление.

Агентство BNS писало, что на прошлой неделе Вильнюсское городское самоуправление объявило о прекращении приема письменных заявлений и жалоб жителей на русском языке. Информация на этом и других языках стран, не входящих в Евросоюз (ЕС), будет предоставляться устно, если конкретный сотрудник владеет ими.

От русского языка также отказались на сайте и в системе управления очередями клиентов администрации.

По словам мэра столицы Валдаса Бянкунскаса, это решение является частью последовательной политики самоуправления.

Причины такого решения поставили под сомнение премьер-министр Миндаугас Синкявичюс и председатель партии демократов Виргиниюс Синкявичюс, а министр социальной защиты и труда Инга Ругинене утверждает, что такие инициативы способствуют изоляции.

В свою очередь, глава парламента Олякас заявил, что столице необходимо найти компромисс, чтобы принимать прибывающих украинцев и белорусов на их языках и расширять возможности изучения литовского языка.