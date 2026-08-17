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ВСУ вывели из строя семь из десяти крупнейших складов Wildberries в РФ - ISW 0 89

В мире
Дата публикации: 17.08.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: склад wildberries

Украинские силы в ходе ударной кампании вывели из строя семь из десяти крупнейших логистических центров Wildberries в России. Такие последствия атак отметили аналитики Института изучения войны (ISW).

По оценке ISW, удары направлены на ослабление российской оборонно-промышленной базы и логистической инфраструктуры двойного назначения.

В ночь на 16 августа украинские силы атаковали крупнейший логистический хаб Wildberries в индустриальном парке Коледино в Подольске Московской области. Площадь объекта составляет около 250 тысяч квадратных метров, а расстояние до границы с Украиной - примерно 420 километров.

В Wildberries подтвердили, что в результате атаки на объект возник пожар. Компания была вынуждена изменить логистические маршруты.

Накануне, в ночь на 15–16 августа, украинские силы также нанесли удар по складу Wildberries в Домодедово Московской области, расположенном примерно в 430 километрах от границы с Украиной.

По данным Reuters, которые приводит ISW, к началу августа украинские атаки уничтожили не менее 1,18 млн квадратных метров складских площадей Wildberries - около пятой части общей складской инфраструктуры компании.

Аналитики считают, что масштаб атак создает дополнительное давление как на российскую экономику, так и на систему противовоздушной обороны.

В ISW отмечают, что неспособность России защитить крупнейшие логистические объекты Wildberries на фоне продолжающихся ударов свидетельствует о нехватке средств ПВО для одновременной защиты всех важных объектов инфраструктуры в глубоком тылу.

При этом аналитики рассматривают логистическую сеть Wildberries как часть более широкой инфраструктуры, которая может иметь значение для российской экономики и обеспечения различных производственных цепочек.

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#логистика #ПВО #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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