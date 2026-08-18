Инвесторы приобрели корову по кличке Карина за 4,7 миллионов долларов.

Новый хозяин рассчитывает быстро вернуть вложенные средства, ведь животное обладает уникальным генетическим кодом и идеальными характеристиками для разведения, сообщает AZ-Animals.

До выхода на аукцион животное трижды завоевало титул чемпиона на главных национальных выставках Бразилии. Четыре крупных инвестора объединили капитал и выкупили права на животное. Покупатели не планируют отправлять чемпионку на мясной комбинат, хотя вес особи превышает 1100 килограммов. Все дело в редком генетическом материале, который животное передаст будущим поколениям.

Как инвесторы планируют вернуть миллионы долларов

Новые владельцы собираются извлекать яйцеклетки Карины и продавать их крупным фермерским хозяйствам. Лаборанты пересадят полученные эмбрионы суррогатным матерям, что позволит вырастить новое поколение чистокровных чемпионов. Специалисты оценивают стоимость одной яйцеклетки примерно в 110 000 долларов.

Предыдущий рекорд также принадлежал корове этой же породы по кличке Мара, которую продали за 4,38 миллиона долларов. Сейчас элитные животные живут на специальной ферме под круглосуточной охраной и получают лучшее ветеринарное обслуживание в стране.

В чем секрет ценной породы

Предков породы нелор завезли в Южную Америку из Индии еще в 1860-х годах. Местные селекционеры десятилетиями выводили идеальную ДНК, адаптированную к жаркому тропическому климату.

Сегодня около 80% всего крупного рогатого скота в Бразилии относится именно к этой группе. Ученые объясняют высокую ценность животных их сильным иммунитетом к опасным инфекциям и паразитам. Эти коровы легко переносят палящее солнце, спокойно обходятся без дорогого корма и быстро набирают массу. Именно уникальная генетика этой породы сделала Бразилию главным мировым экспортером говядины.