Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дома, кафе, почта и магазин: российский удар по поселку Печенеги унес жизни десяти человек 1 350

В мире
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: спасатели
ФОТО: пресс-фото

В результате российского ракетного удара по поселку Печенеги в Харьковской области погибли десять человек, еще восемь получили ранения. Удар также привел к разрушениям жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Российская армия нанесла ракетный удар по поселку Печенеги в Харьковской области. По предварительным данным, погибли десять человек, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По информации областных властей, в результате атаки повреждены десять частных домов, кафе, почтовое отделение и магазин. Кроме того, повреждения получили как минимум семь автомобилей.

Спасательные службы продолжают работать на месте удара. Не исключено, что данные о последствиях могут измениться по мере завершения поисково-спасательных работ и уточнения информации о пострадавших.

Удар произошел на фоне продолжающихся интенсивных боевых действий. В последние недели российские войска регулярно наносят ракетные и беспилотные удары по различным регионам Украины, а украинская сторона продолжает атаки по военным и инфраструктурным объектам на территории России.

Печенеги расположены в Харьковской области и с начала полномасштабной войны неоднократно оказывались в зоне боевых действий. Последствия нынешнего удара продолжают уточняться.

×
Читайте нас также:
#Украина #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Джаред Кушнер
Изображение к статье: Пассажиры в аэропорту
Изображение к статье: Мусульманское НАТО
Изображение к статье: Вильнюс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: кремль
В мире
Изображение к статье: Байба Браже
Политика
1
Изображение к статье: Привычка перебивать
Люблю!
Изображение к статье: Gочему стоит посмотреть «Грязь» с Джеймсом МакЭвоем
Культура &
Изображение к статье: судебный молоток
ЧП и криминал
Изображение к статье: пограничники
ЧП и криминал
Изображение к статье: кремль
В мире
Изображение к статье: Байба Браже
Политика
1
Изображение к статье: Привычка перебивать
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео