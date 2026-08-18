В результате российского ракетного удара по поселку Печенеги в Харьковской области погибли десять человек, еще восемь получили ранения. Удар также привел к разрушениям жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Российская армия нанесла ракетный удар по поселку Печенеги в Харьковской области. По предварительным данным, погибли десять человек, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По информации областных властей, в результате атаки повреждены десять частных домов, кафе, почтовое отделение и магазин. Кроме того, повреждения получили как минимум семь автомобилей.

Спасательные службы продолжают работать на месте удара. Не исключено, что данные о последствиях могут измениться по мере завершения поисково-спасательных работ и уточнения информации о пострадавших.

Удар произошел на фоне продолжающихся интенсивных боевых действий. В последние недели российские войска регулярно наносят ракетные и беспилотные удары по различным регионам Украины, а украинская сторона продолжает атаки по военным и инфраструктурным объектам на территории России.

Печенеги расположены в Харьковской области и с начала полномасштабной войны неоднократно оказывались в зоне боевых действий. Последствия нынешнего удара продолжают уточняться.