Председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук, курирующий проект строительства нового бального зала Белого дома, во время июньского визита в Санкт-Петербург встречался с представителями Кремля. Как пишет Financial Times, поездка была частью неофициальной дипломатической миссии, связанной с поиском путей урегулирования войны в Украине.

Председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук, который также курирует реализацию инициированного Дональдом Трампом проекта строительства нового бального зала Белого дома, во время Петербургского международного экономического форума в июне провел встречи с представителями Кремля. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с деталями поездки.

По информации издания, для визита Куку был оформлен дипломатический паспорт, он получил подробные инструкции и находился под дипломатической охраной. Как утверждают источники FT, Вашингтон рассчитывал использовать столь необычного представителя, чтобы попытаться сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс, связанный с войной России против Украины.

Во время пребывания в Санкт-Петербурге Кук встретился с советником президента России Антоном Кобяковым. Кроме того, он принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, на котором выступал Владимир Путин.

Обращаясь к российскому президенту, Кук заявил:

«Я хотел бы передать вам привет от вашего хорошего друга, президента Трампа. У нас очень много идей, которые нам предстоит обсудить в ближайшие недели между нашими столицами».

При этом сам Кук отказался раскрывать содержание переговоров с российскими официальными лицами и не ответил на вопрос, поручал ли ему Дональд Трамп устанавливать подобные контакты.

В Белом доме подтвердили, что Соединенные Штаты продолжают участвовать в дипломатических контактах с обеими сторонами конфликта, стремясь добиться прекращения войны. Представитель администрации также заявил, что Трамп сохраняет оптимизм относительно возможности заключения мирного соглашения.

Примечательно, что участие Кука в Петербургском международном экономическом форуме стало первым появлением американского официального лица на этом мероприятии почти за десять лет. Именно поэтому поездка привлекла повышенное внимание как в России, так и на Западе.

Таким образом, публикация Financial Times свидетельствует, что параллельно с официальными дипломатическими контактами Вашингтон использовал и менее традиционные каналы общения с Москвой, хотя детали этих переговоров остаются неизвестными.