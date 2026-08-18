Спецпосланник США по вопросам мира Джаред Кушнер заявил, что процесс разоружения ХАМАС может начаться уже в течение ближайшего месяца. По его словам, первые шаги могут включать передачу части вооружений и ликвидацию тоннелей в секторе Газа.

Специальный посланник США по вопросам мира Джаред Кушнер заявил, что разоружение ХАМАС может начаться уже в ближайшие 30 дней. Об этом он сообщил после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве.

В интервью телеканалу Fox News Кушнер выразил надежду, что первым этапом станет передача части оружия, а также ликвидация части тоннелей, используемых в секторе Газа.

По его словам, ранее США и Израиль договорились, что процесс разоружения будет проходить под контролем американского генерала. Нетаньяху, в свою очередь, вновь подтвердил прежнюю позицию Израиля: израильские войска не покинут сектор Газа до тех пор, пока ХАМАС не будет разоружен.

Эта договоренность стала очередной попыткой администрации Дональда Трампа найти компромисс после того, как Израиль отклонил заключительную часть американского плана урегулирования ситуации в секторе Газа.

Накануне Кушнер провел переговоры в Египте с новым лидером ХАМАС Халилом аль-Хайей. По данным источников, во время встречи представители движения вновь подтвердили готовность участвовать в реализации предложенного США мирного плана.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, стороны также согласовали, что до полного разоружения ХАМАС в секторе Газа не будут начинаться восстановительные работы и не произойдет перегруппировка израильских войск. Предполагается, что первым шагом станет передача оружия ХАМАС для последующего уничтожения под международным контролем.

Важно отметить, что пока речь идет о политических договоренностях и заявлениях сторон. Практическая реализация этих планов будет зависеть от выполнения достигнутых условий и согласия всех участников процесса.

В июле Совет мира Трампа сообщал о достижении принципиальной договоренности о разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Однако на прошлой неделе Израиль отверг предложенный США 15-пунктный план, который предусматривал вывод израильских войск и передачу управления сектором новой палестинской гражданской администрации.

Таким образом, переговорный процесс продолжается, однако ключевым условием для дальнейшего продвижения мирного плана Израиль по-прежнему считает полное разоружение ХАМАС.