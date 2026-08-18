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Россия начала поставки боеприпасов в Иран для войны с США 0 166

В мире
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Альянс России и Ирана

Россия начала поставлять Ирану тротил, боеприпасы и компоненты для беспилотников, чтобы помочь Тегерану пополнить запасы вооружений после ударов США и Израиля. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает телеканал NBC со ссылкой на документ правительства одной из европейских стран.

Подлинность документа подтвердил неназванный европейский чиновник. Как пишет NBC, США и Израиль не могут перехватить все грузы, которые следуют между российскими и иранскими портами, поскольку перевозки осуществляются через Каспийское море. Оно не выходит к океану и контролируется РФ, Ираном, Казахстаном, Туркменистаном и Азербайджаном.

По данным правительства одной из европейских стран, перевозки продолжились после израильских атак на портовый комплекс Бандар Анзали на северном побережье Ирана, который мог быть задействовал в транзите вооружений между Москвой и Тегераном.

Как заключает NBC, эти поставки свидетельствуют об углублении стратегического союза между Кремлем и властями Исламской Республики.

Financial Times: РФ помогла Ирану навести удары по позициям США на Ближнем Востоке

Телеканал также отмечает, что в первые годы полномасштабного вторжения РФ в Украину помощь от Ирана получала Россия: Тегеран передал Москве ударные беспилотники типа Shahed, а также технологию их производства. РФ смогла модернизировать иранские разработки и развернуть собственный выпуск таких БПЛА для ударов по Украине.

В марте 2026 года газета Financial Times cообщала со ссылкой на источники в западной разведке, что Россия стала поставлять дроны Ирану, а также передала властям Исламской Республики спутниковые снимки разведданные и информацию для ударов по позициям США на Ближнем Востоке, сообщает "Немецкая волна".

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#Иран #США #ближний восток #разведка #беспилотники #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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