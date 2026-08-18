В американском штате Пенсильвания прокуратура предъявила обвинения 14 фигурантам по делу о торговле кокаином. По версии следствия, наркотики фасовали в домах двух студенческих братств и распространяли главным образом среди студентов.

Прокуратура Пенсильвании предъявила обвинения 14 участникам предполагаемой сети торговли кокаином, которая, по данным следствия, действовала при участии двух студенческих братств и была связана с Университетом штата Пенсильвания.

По информации Генеральной прокуратуры штата, 13 обвиняемых во время предполагаемой преступной деятельности в 2023–2024 годах были студентами университета. Как минимум четверо продолжают обучение и сейчас.

Следствие считает, что двое фигурантов регулярно ездили в Филадельфию и Нью-Йорк за крупными партиями кокаина. После этого наркотики фасовали преимущественно в домах братств Sigma Chi и Delta Upsilon, а затем распространяли, главным образом, среди студентов.

По версии обвинения, членов братств привлекали не только к распространению наркотиков, но и к их подготовке к продаже. Следователи утверждают, что некоторых новичков учили разделять кокаин на небольшие дозы и упаковывать его в пластиковые пакетики.

Наиболее серьезные обвинения предъявлены пяти фигурантам. Четверых обвиняют в участии в преступной организации, преступном сговоре и других тяжких преступлениях. Еще один проходит по делу о преступном сговоре и ряду других правонарушений. Остальным молодым людям инкриминируют менее тяжкие преступления, включая хранение наркотиков. Кроме того, отцу одного из студентов предъявлены обвинения в фальсификации доказательств и воспрепятствовании расследованию.

Генеральный прокурор Пенсильвании Дейв Санди назвал раскрытую схему одной из крупнейших наркоторговых организаций в регионе и подчеркнул, что речь идет не о единичных нарушениях со стороны студентов, а о хорошо организованной преступной деятельности.

После возбуждения дела Университет штата Пенсильвания временно приостановил деятельность братства Delta Upsilon. Руководство организации сообщило, что все причастные к расследованию члены исключены либо временно отстранены.

В свою очередь университет отметил, что братство Sigma Chi официально не признано учебным заведением и не находится под его контролем. Штаб-квартира организации пока не прокомментировала расследование.

Расследование продолжается, а окончательное решение о виновности обвиняемых примет суд.