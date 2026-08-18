Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ответил на его предложение о переговорах. При этом американский лидер не стал раскрывать подробности контактов, ограничившись утверждением, что ситуация развивается «очень позитивно».

Президент США Дональд Трамп сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын ответил на его призывы возобновить переговоры.

Во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома Трампа спросили, почему северокорейский лидер не откликнулся на его инициативы. В ответ президент США заявил: «Откуда вы знаете, что он не ответил?»

После уточняющего вопроса журналистов Трамп подтвердил, что ответ действительно был.

«Да, он ответил», — сказал президент США.

На вопрос о том, на каком этапе находятся возможные переговоры, Трамп ответил лишь, что «все развивается очень позитивно», не приведя никаких дополнительных деталей.

Заявление прозвучало спустя день после того, как Трамп распорядился сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи. Тогда же он вновь положительно отозвался о своих отношениях с Ким Чен Ыном.

Пока остается неизвестным, в какой форме состоялся контакт между Вашингтоном и Пхеньяном и означает ли он начало нового переговорного процесса. Официальных комментариев со стороны Северной Кореи по этому поводу не поступало.

Во время своего первого президентского срока Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном. Эти саммиты стали первыми в истории личными переговорами действующих лидеров США и КНДР, однако после возвращения Трампа в Белый дом новых встреч пока не проводилось.

Президент США также вновь подчеркнул, что считает свои отношения с северокорейским лидером хорошими.

«Я понимаю его. Он понимает меня», — заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер снова раскритиковал Южную Корею, обвинив Сеул в нежелании поддержать США в войне против Ирана. По его словам, Вашингтон не должен обеспечивать безопасность союзников, если те сами не готовы оказывать поддержку Соединенным Штатам.

Таким образом, Трамп дал понять, что контакты с Северной Кореей продолжаются, однако никаких подтверждений начала полноценных переговоров или их содержания пока не представлено.