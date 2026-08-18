Украина столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. По данным CNN, дефицит уже сказывается на работе систем ПВО, а вопрос восполнения запасов пока остается нерешенным.

Запасы ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине практически исчерпаны. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на украинских чиновников.

Во время подготовки репортажа журналистам показали пусковые установки Patriot. Главный инженер, работающий с этими системами, рассказал, что за последние шесть недель не видел ни одного случая их применения.

Проблема возникла на фоне усиления российских ударов по Украине. В последние месяцы российские войска регулярно используют ракеты для атак, в том числе по Киеву.

По данным украинских властей, 5 августа силам ПВО не удалось перехватить ни одну из 28 баллистических ракет, выпущенных Россией. В Киеве объяснили это нехваткой средств противовоздушной обороны.

Как отмечает Politico, особенно остро ощущается дефицит ракет Patriot PAC-2 и PAC-3. Именно они считаются одними из наиболее эффективных средств защиты от баллистических ракет.

Нехватка боеприпасов не означает, что украинская система ПВО перестала работать полностью. Однако сокращение запасов наиболее эффективных перехватчиков ограничивает возможности отражать самые сложные ракетные атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил в интервью CNN, что стране хватило бы всего 5% имеющихся у США запасов ракет Patriot, чтобы обеспечить защиту в течение предстоящей зимы.

По данным CNN, проблемы с поставками этих ракет начали ощущаться еще весной. Одной из причин называют их активное использование США и Израилем во время войны против Ирана, что увеличило нагрузку на производственные мощности.

В июле на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил о намерении предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot. Однако позже посол США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что долгосрочный контракт до зимы подписан не будет, а запуск производства в самой Украине потребует еще значительного времени.

Позднее Трамп уточнил, что окончательное решение по лицензии пока не принято и переговоры по этому вопросу продолжаются.

Таким образом, Украина рассчитывает как на новые поставки ракет от союзников, так и на долгосрочные решения, однако в ближайшей перспективе проблема дефицита перехватчиков остается актуальной.