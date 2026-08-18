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Ураган «Лала» оставил без электричества 100 тысяч домов на Гавайях: есть погибший 0 25

В мире
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ураган «Лала»
ФОТО: Youtube

Гавайские острова пережили удар урагана «Лала», который принес сильные ливни, наводнения и оползни. По меньшей мере один человек погиб, а десятки тысяч домов и предприятий остались без электроснабжения.

По меньшей мере один человек стал жертвой урагана «Лала», который в выходные обрушился на Гавайские острова. Стихия вызвала масштабные наводнения, оползни и перебои с электроснабжением.

По данным властей, без света остались около 100 тысяч домов и предприятий.

Губернатор штата Джош Грин сообщил, что после окончания поисковой операции спасатели обнаружили тело 90-летней женщины, погибшей во время наводнения. Ранее власти получили сообщение о ее исчезновении на юге острова Гавайи.

В поисках участвовали несколько служб, включая подразделения Национальной гвардии.

К настоящему моменту тропический шторм «Лала» уже удалился от архипелага и продолжает движение на запад через Тихий океан. Последние дождевые полосы покинули район острова Кауаи рано утром в понедельник.

После ослабления стихии жители и экстренные службы смогли приступить к расчистке территорий и восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Сильные осадки привели к внезапным наводнениям и оползням. В ряде районов были разрушены дороги, а как минимум один жилой дом оказался полностью смыт с фундамента.

Даже после ухода циклона опасность полностью не исчезает: подтопленные дороги, нестабильные склоны и поврежденные линии электропередачи могут представлять угрозу во время восстановительных работ.

Власти продолжают оценивать масштаб ущерба и устранять последствия урагана, а энергетические компании работают над восстановлением электроснабжения.

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#ураган #спасатели #гавайи #восстановление
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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