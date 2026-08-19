Все больше британцев выступают за ужесточение подхода к Франции в вопросе нелегальной миграции через Ла-Манш. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, проведенного для Sky News.

Согласно исследованию, 67% сторонников Консервативной партии считают, что противостояние с Францией будет эффективнее сотрудничества в борьбе с переправкой мигрантов на небольших лодках. Среди сторонников Reform UK такой позиции придерживаются 79%.

В то же время среди сторонников Лейбористской партии и Либеральных демократов лишь по 24% считают конфронтацию с Францией более эффективным подходом. Среди сторонников партии "зеленых" этот показатель составляет 19%.

Большинство избирателей трех последних партий, напротив, считают, что проблему нелегальных переправ лучше решать путем более тесного сотрудничества с французскими властями.

Опрос также выявил существенное расхождение между общественным восприятием и статистикой. 40% британцев ошибочно считают, что в этом году число мигрантов, пересекших Ла-Манш на небольших лодках, увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Фактические данные свидетельствуют об обратном. С начала 2026 года Ла-Манш пересекли 15 897 мигрантов - это на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, нынешний показатель является самым низким для этого периода с 2021 года и на 26% ниже среднего значения за последние четыре года.

Тема миграции остается одним из наиболее острых вопросов британской политики. В частности, лидер Reform UK ранее обещал в случае прихода к власти провести масштабную военную операцию в Ла-Манше для остановки потока просителей убежища.

Во Франции такую инициативу раскритиковали, заявив, что подобные действия могут нарушить французский суверенитет, а также нормы морского и международного права.