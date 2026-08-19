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Бывший министр обороны Украины предложил провести выборы, несмотря на военное положение 3 2195

В мире
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Михаил Федоров
ФОТО: пресс-фото

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров выступил с призывом начать поиск решения, которое позволит провести выборы в условиях продолжающейся войны. Свое заявление он сделал в опубликованном во вторник видеообращении на YouTube.

После начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года в Украине действует военное положение. Согласно законодательству страны, на этот период проведение президентских и парламентских выборов невозможно.

По мнению Федорова, Украина должна заранее определить, как будет работать демократическая система, если вооруженный конфликт продлится еще несколько лет.

«Мы не можем допустить, чтобы именно Россия фактически определяла, когда украинцы снова смогут выбирать власть», — заявил бывший министр. Он подчеркнул, что демократия не должна зависеть от продолжительности войны.

При этом Федоров признал, что организация выборов в нынешних условиях связана с серьезными трудностями. Необходимо обеспечить возможность голосования для военнослужащих, миллионов украинцев, находящихся за границей, а также жителей прифронтовых районов. Кроме того, потребуется гарантировать безопасность избирательного процесса и доверие к его итогам.

Фактически речь идет не о немедленном назначении выборов, а о поиске механизма, который соответствовал бы законодательству и учитывал бы условия военного времени.

В своем обращении бывший министр также затронул тему государственного управления и борьбы с коррупцией. По его словам, особенно опасной становится ситуация, когда назначения на ключевые должности воспринимаются как результат личной лояльности, а не профессиональных качеств.

Федоров подчеркнул, что во время войны коррупция приобретает особое значение, поскольку напрямую влияет на способность государства защищать себя.

Политик занимал пост министра обороны с января этого года и пытался провести реформы в армии, которая столкнулась с рядом проблем, включая коррупционные скандалы, нехватку оснащения, случаи самовольного оставления воинских частей и сложности, связанные с мобилизацией.

Его отставка в июле вызвала акции протеста и усилила давление на президента Владимира Зеленского. Позднее глава государства отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, у которого, как сообщалось, были разногласия с Федоровым.

В новом видео бывший министр не сообщил о своих дальнейших политических планах. Ранее он заявлял, что готов вернуться в правительство только на должность министра обороны. После его ухода этот пост занял сотрудник службы безопасности Евгений Хмара, ранее не работавший в политике.

На среду у здания Верховной рады в Киеве запланирована очередная акция в поддержку Федорова.

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#выборы #Украина #война #протесты #коррупция #реформы #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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