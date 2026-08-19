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Дональд Трамп пригрозил бомбить Оман 0 215

В мире
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп пригрозил Оману из-за того, что страна близка к заключению соглашения с Ираном о порядке движения судов через Ормузский пролив.

Как сообщило информационное агентство Associated Press со ссылкой на региональных чиновников, администрация США выразила резкое несогласие с положениями готовящейся сделки.

Вашингтон возражает против совместного управления Ираном и Оманом маршрутом выхода из транзитного канала, а также против согласия Маската на взимание сборов с проходящих судов. США считают, что Оман недостаточно жестко вел переговоры с Тегераном.

В Белом доме опасаются, что соглашение, заключенное без участия американской стороны, закрепит иранское влияние на ключевой водный путь, через который проходит значительная часть мировой торговли нефтью.

Ранее Дональд Трамп также опубликовал в социальных сетях карту, на которой Ормузский пролив обозначен как территория США.

В свою очередь, иранская сторона заявляет, что пролив не будет полностью открыт до тех пор, пока Вашингтон не выполнит выдвинутые условия.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади раскритиковал американскую позицию, написав в сети X, что "заблуждение относительно Ормузского пролива скоро либо будет исправлено, либо мы исправим за этого заблуждающегося человека его заблуждения".

Между тем Министерство иностранных дел Египта заявило, что ирано-оманская договоренность потенциально могла бы проложить путь к возобновлению прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном о всеобъемлющем урегулировании, однако президент США подчеркнул, что в настоящее время никаких переговоров с Ираном не запланировано.

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#Иран #США #Дональд Трамп #дипломатия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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