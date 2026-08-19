Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Одну из ключевых стран ЕС ждет «политическое землетрясение» 0 293

В мире
Дата публикации: 19.08.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Выступление лидера оппозиционной партии

Выступление лидера оппозиционной партии

"Вечные" оппозиционнеры могут прийти во власть.

Германию ждет "политическое землетрясение" на осенних выборах, полагает автор колонки "Берлинский связной" на Deutsche Welle Дирк Эммерих. В первую очередь речь идет о выборах в парламент федеральной земли Саксонии-Анхальт 6 сентября, на которых ультраправая "Альтернатива для Германии", по единодушной оценке социологов, одержит убедительную победу. Возможно, там партия даже получит абсолютное большинство голосов, позволяющее сформировать однопартийное правительство.

Такой результат может изменить всю страну, считает Эммерих. "Канцлеру нужен план действий на 7 сентября. Даже если "Альтернатива для Германии" не получит абсолютного большинства, набрав в Саксонии-Анхальт около 43% голосов, управлять страной после этого будет чрезвычайно сложно", - пишет Эммерих.

По словам Эммериха, традиционные партии Германии впадают в опасное заблуждение, считая, что стоит ультраправым исчезнуть - и доверие к правительству восстановится само собой. "Верно как раз обратное: АдГ усиливается именно потому, что многое не работает, а доверие к властям снижается", - считает журналист.

"Осенние земельные выборы изменят Германию. Но станет ли это концом немецкой демократии в том виде, в каком мы ее знаем? Нет. Нужно смиренно принять результаты голосования и впредь убеждать избирателей силой своих аргументов", - заключает Эммерих.

×
Читайте нас также:
#выборы #партии #оппозиция #Германия #демократия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
0
1
0
0
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: водолаз
Изображение к статье: Райли Инглиш
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Михаил Федоров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Санторини
Lifenews
Изображение к статье: Штефан Туман
В мире
Изображение к статье: урна для голосования
Политика
Изображение к статье: Фото Milrem Robotics
Техно
Изображение к статье: Зеленский
В мире
4
Изображение к статье: Самолет airBaltic
Политика
2
Изображение к статье: Санторини
Lifenews
Изображение к статье: Штефан Туман
В мире
Изображение к статье: урна для голосования
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео