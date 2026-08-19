Германию ждет "политическое землетрясение" на осенних выборах, полагает автор колонки "Берлинский связной" на Deutsche Welle Дирк Эммерих. В первую очередь речь идет о выборах в парламент федеральной земли Саксонии-Анхальт 6 сентября, на которых ультраправая "Альтернатива для Германии", по единодушной оценке социологов, одержит убедительную победу. Возможно, там партия даже получит абсолютное большинство голосов, позволяющее сформировать однопартийное правительство.

Такой результат может изменить всю страну, считает Эммерих. "Канцлеру нужен план действий на 7 сентября. Даже если "Альтернатива для Германии" не получит абсолютного большинства, набрав в Саксонии-Анхальт около 43% голосов, управлять страной после этого будет чрезвычайно сложно", - пишет Эммерих.

По словам Эммериха, традиционные партии Германии впадают в опасное заблуждение, считая, что стоит ультраправым исчезнуть - и доверие к правительству восстановится само собой. "Верно как раз обратное: АдГ усиливается именно потому, что многое не работает, а доверие к властям снижается", - считает журналист.

"Осенние земельные выборы изменят Германию. Но станет ли это концом немецкой демократии в том виде, в каком мы ее знаем? Нет. Нужно смиренно принять результаты голосования и впредь убеждать избирателей силой своих аргументов", - заключает Эммерих.