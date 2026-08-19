В хорватской Пуле по выданному ФРГ ордеру на арест задержан второй подозреваемый в диверсии на балтийских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", сообщила Федеральная прокуратура Германии.

Федеральная прокуратура Германии объявила о задержании в Хорватии второго подозреваемого в причастности к взрывам на балтийских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". В распространенном в среду, 19 августа, пресс-релизе ведомства он назван гражданином Украины по имени Vladimir Z.

По данным прокуратуры, он был задержан в городе Пула сотрудниками местного управления полиции при координации генерального полицейского управления в Загребе на основании европейского ордера на арест от 3 июня 2024 года. "После передачи из Хорватии обвиняемый предстанет перед следственным судьей Федеральной судебной палаты", - говорится в сообщении.

Прокуратура: Задержанный закрепил взрывные устройства на газопроводах

Задержанный подозревается в том, что "действовал в составе группы лиц, совершившей подрыв с использованием взрывчатых веществ", а также акт диверсии против конституционного строя и разрушение сооружений. Он является профессиональным водолазом и входил в группу лиц, действовавшую под руководством первого подозреваемого - Сергея К. - и установившую в сентябре 2022 года взрывные устройства на подводных газопроводах близ острова Борнхольм, заявила прокуратура ФРГ.

"Обвиняемый принимал участие в водолазных работах, необходимых для осуществления этой операции. Для перемещения он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из порта Росток. Ранее эта яхта была зафрахтована у немецкой компании через посредников с использованием поддельных документов, удостоверяющих личность", - указали далее в Карлсруэ.

СМИ: Речь идет об украинце, которого Польша ранее отказалась выдать ФРГ

По сведениям немецкого телеканала ARD и ряда других СМИ, речь идет о гражданине Украины Владимире Ж. - подозреваемом, которого ранее немецкие следователи обнаружили в Польше, однако польские судебные органы отказались выдать его Германии.

Три из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были подорваны в конце сентября 2022 года.

Федеральная прокуратура Германии напоминает, что 30 июня она предъявила обвинение украинцу Сергею К. в нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру. По данным следствия, он руководил группой диверсантов. В отношении него ведется отдельное судебное разбирательство, отмечается в заявлении.