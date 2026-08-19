Сам Зеленский пока не проходил подозреваемым ни по одному расследованию, но расширяющийся список его приближённых под следствием быстро превращается в политическую проблему.

В среду президент Украины Владимир Зеленский снял с должности заместителя руководителя своего Офиса Ирину Мудрую. Это произошло на фоне начала масштабного расследования антикоррупционными органами в отношении предполагаемой преступной организации с участием высокопоставленных чиновников, связанных с Офисом президента.

Помимо Мудрой, среди подозреваемых - действующий народный депутат, бывший парламентарий, а также генеральный директор и глава наблюдательного совета государственного банка, сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Банковские руководители, по‑видимому, относятся к Sense Bank.

По версии следствия, группа помогла отмыть около 3 млн евро (150 млн украинских гривен), внесённых в качестве залога за фигуранта коррупционного дела.

Речь идёт об операции "Мидас" - расследовании предполагаемой коррупции в "Энергоатоме", государственной компании Украины по эксплуатации атомных электростанций. Это расследование стало крупнейшим антикоррупционным делом за время президентства Зеленского.

Таким образом, нынешнее дело не является отдельным эпизодом: оно, судя по всему, напрямую идет из расследования, в рамках которого уже проходят бывшие высокопоставленные государственные деятели и люди, давно связанные с Зеленским личными и политическими отношениями.

От "Мидаса" к "Форресту Гампу"

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) представили операцию "Мидас" в ноябре 2025 года после более чем годичного расследования.

Следователи утверждают, что участники преступной организации фактически контролировали "Энергоатом", не занимая при этом формальных должностей в компании, и получали откаты в размере 10–15% от стоимости контрактов с поставщиками в обмен на согласование платежей.

По данным НАБУ, через эту схему было отмыто около 85 млн евро.

Бывшему министру юстиции и энергетики Герману Галущенко предъявлены подозрения в отмывании денег и участии в преступной организации.

НАБУ заявило в феврале, что более 7,4 млн долларов, 2,4 млн евро и 1,3 млн швейцарских франков, связанных с предполагаемой схемой, были перечислены или переданы членам его семьи.

3 млн евро, находящиеся в центре нового расследования, получившего название операция "Форрест Гамп", якобы были внесены в качестве залога за Галущенко.

Согласно ордерам на обыск, оказавшимся в распоряжении украинских депутатов, Sense Bank якобы использовался для перевода части залоговых средств.

НАБУ также обнародовало аудиозаписи, на которых слышно, как заместитель главы Офиса президента обсуждает Sense Bank и предполагаемые попытки повлиять на решения, касающиеся банка.

В одной из бесед, записанной в июне, Мудрая говорит, что ей сообщили о намерении генерального директора банка и председателя наблюдательного совета прийти к ней на встречу.

Она также упоминает человека по имени "Давид" и главу парламентского комитета, которые, по её словам, пытаются обеспечить банку политическое прикрытие. Неясно, имеется ли в виду Давид Арахамия, руководитель парламентской фракции "Слуга народа", поддерживающей Зеленского.

"Они не будут давить на Sense Bank, и Sense Bank должен им заплатить", - говорит на записи Мудрая.

В другой беседе заместитель главы президентского Офиса рассказывает, что ей позвонил "Тимур", которого она называет "израильским беженцем", и попросил взять на себя ответственность за Sense Bank.

По описанию можно предположить, что речь идёт о Тимуре Миндиче, давнем друге и бывшем бизнес‑партнёре Зеленского, которого считают одним из организаторов коррупционной схемы, которую расследуют в рамках операции "Мидас".

Миндич входил в ближний круг Зеленского ещё до его прихода в политику и является совладельцем студии "Квартал 95", которую соосновал будущий президент.

Будучи подозреваемым по делу "Мидас", Миндич в ноябре 2025 года покинул Украину и уехал в Израиль. Он также фигурирует в расследовании Dynasty, в котором НАБУ и САП утверждают, что через элитный жилой комплекс под Киевом было отмыто более 8,8 млн евро, причём часть средств поступила из коррупционных схем, в том числе в "Энергоатоме".

Однако наиболее заметной фигурой, оказавшейся вовлечённой в дело Dynasty, стал Андрей Ермак, бывший руководитель Офиса президента и на протяжении многих лет один из самых влиятельных людей в Украине.

Ермак возглавлял Офис президента с 2020 по 2025 год, был ближайшим политическим соратником Зеленского и играл ключевую роль во внутренней политике, дипломатии и принятии решений во время войны.

В мае 2026 года НАБУ и САП объявили Ермака подозреваемым по делу об отмывании денег в рамках расследования Dynasty. Суд постановил заключить его под стражу с возможностью внесения залога в размере 2,7 млн евро, который впоследствии был внесён. Ермак отвергает все обвинения.

То же расследование затронуло и бывшего вице‑премьера Алексея Чернышова, занимавшего ряд высоких государственных постов при Зеленском и описываемого как давний друг семьи президента.

Другие расследования коснулись бывших сотрудников президентской администрации. Ростислава Шурму, который занимал должность заместителя главы Офиса и курировал экономическую политику, в январе объявили подозреваемым по отдельному делу о предполагаемых злоупотреблениях в системе "зелёного" тарифного субсидирования энергетики.

НАБУ и САП подозревают Шурму, его брата Олега и других лиц в присвоении около 2,7 млн евро. В феврале братья были объявлены в розыск, а в апреле суд санкционировал их заочное задержание.

Шурма, который сейчас находится за пределами Украины, заявляет о своей невиновности.

Слишком близко, чтобы чувствовать себя спокойно

Все эти расследования разворачиваются в особенно чувствительный момент для европейских устремлений Украины.

В июне Киев и Брюссель начали переговоры по кластеру Fundamentals в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он охватывает вопросы верховенства права, судебной системы, госзакупок и финансового контроля. В июле начались переговоры по второму кластеру, посвящённому внешним отношениям.

Евросоюз подчёркивает, что успех по кластеру Fundamentals будет определять общие темпы переговоров о вступлении Украины, поэтому независимость и эффективность антикоррупционных институтов страны оказались под особо пристальным вниманием.

Серия расследований рисует для Зеленского всё более сложную политическую картину.

Его бывший руководитель Офиса объявлен подозреваемым. То же самое - бывшие заместители. Давний друг и экс‑партнёр по бизнесу фигурирует сразу в нескольких масштабных делах. Бывшие министры и другие высокопоставленные чиновники из его команды также стали фигурантами расследований.

Каждое из расследований НАБУ и САП вызывает серьёзный общественный резонанс.

Десятки тысяч украинцев в 2025 году выходили на улицы, чтобы защитить независимость НАБУ и САП после того, как парламент попытался ограничить полномочия антикоррупционных органов.

Общественные организации также настаивали на продолжении расследований предполагаемой коррупции на высших этажах власти.

Сам Зеленский не фигурирует в качестве подозреваемого ни в одном из этих дел.

Для президента, пришедшего к власти в 2019 году с обещанием порвать с коррумпированной политической системой Украины, близость стольких расследований к его окружению становится всё более тяжёлым политическим бременем.