Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп неожиданно приостановил 50-процентные пошлины на канадские товары. Но только на 3 дня 1 57

В мире
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп объявил о трехдневной отсрочке введения 50-процентных пошлин на широкий перечень канадских товаров. По его словам, Вашингтон и Оттава достигли соглашения, которое сейчас находится на стадии окончательного оформления.

США решили временно отложить введение новых 50-процентных таможенных пошлин на многие товары из Канады. Об этом во вторник вечером сообщил президент Дональд Трамп.

Изначально новые тарифы должны были вступить в силу в среду. Они распространялись на широкий перечень канадской продукции, включая вино, хоккейные клюшки, цемент и другие товары.

Однако Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что действие пошлин приостанавливается на три дня. По его словам, такое решение принято после достижения соглашения между США и Канадой, которое остается лишь официально оформить.

Фактически отсрочка означает, что стороны получили дополнительное время для завершения переговоров и подготовки необходимых документов. Если договоренности будут окончательно подтверждены, это может помочь избежать нового витка торгового конфликта между двумя соседними странами.

Решение о введении 50-процентных пошлин Трамп принял еще в июле. Тогда он объяснил этот шаг «дискриминационной политикой» Канады в отношении американского алкоголя, автомобилей и молочной продукции.

Одновременно президент США вновь поднял тему нефтепровода Keystone XL. По его словам, проект может получить шанс на возобновление.

Трубопровод Keystone XL должен был соединить нефтяные месторождения канадской провинции Альберта с существующей системой трубопроводов в американском штате Небраска, обеспечив поставки нефти к Мексиканскому заливу. Проект уже много лет остается предметом политических споров.

В 2015 году администрация Барака Обамы отказалась от его реализации по экологическим причинам. Во время своего первого президентского срока Трамп восстановил проект, однако в 2021 году президент Джо Байден вновь отменил разрешение на строительство, заявив, что трубопровод не соответствует климатической и экономической политике США.

В ближайшие дни станет ясно, приведет ли достигнутая договоренность к окончательному отказу от новых пошлин или речь идет лишь о временной отсрочке.

×
Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #торговля #Канада #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ракеты
Изображение к статье: Ким Чен Ын
Изображение к статье: кремль
Изображение к статье: спасатели

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Райли Инглиш
В мире
Иконка видео
Техно
2
Изображение к статье: затопленная комната
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Влюбленная пара
Люблю!
Изображение к статье: Зачем в хозяйстве нужна лопата с отверстиями
Дом и сад
Изображение к статье: Как подкармливать гладиолусы для пышного цветения
Дом и сад
Изображение к статье: Райли Инглиш
В мире
Иконка видео
Техно
2
Изображение к статье: затопленная комната
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео