Президент США Дональд Трамп объявил о трехдневной отсрочке введения 50-процентных пошлин на широкий перечень канадских товаров. По его словам, Вашингтон и Оттава достигли соглашения, которое сейчас находится на стадии окончательного оформления.

США решили временно отложить введение новых 50-процентных таможенных пошлин на многие товары из Канады. Об этом во вторник вечером сообщил президент Дональд Трамп.

Изначально новые тарифы должны были вступить в силу в среду. Они распространялись на широкий перечень канадской продукции, включая вино, хоккейные клюшки, цемент и другие товары.

Однако Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что действие пошлин приостанавливается на три дня. По его словам, такое решение принято после достижения соглашения между США и Канадой, которое остается лишь официально оформить.

Фактически отсрочка означает, что стороны получили дополнительное время для завершения переговоров и подготовки необходимых документов. Если договоренности будут окончательно подтверждены, это может помочь избежать нового витка торгового конфликта между двумя соседними странами.

Решение о введении 50-процентных пошлин Трамп принял еще в июле. Тогда он объяснил этот шаг «дискриминационной политикой» Канады в отношении американского алкоголя, автомобилей и молочной продукции.

Одновременно президент США вновь поднял тему нефтепровода Keystone XL. По его словам, проект может получить шанс на возобновление.

Трубопровод Keystone XL должен был соединить нефтяные месторождения канадской провинции Альберта с существующей системой трубопроводов в американском штате Небраска, обеспечив поставки нефти к Мексиканскому заливу. Проект уже много лет остается предметом политических споров.

В 2015 году администрация Барака Обамы отказалась от его реализации по экологическим причинам. Во время своего первого президентского срока Трамп восстановил проект, однако в 2021 году президент Джо Байден вновь отменил разрешение на строительство, заявив, что трубопровод не соответствует климатической и экономической политике США.

В ближайшие дни станет ясно, приведет ли достигнутая договоренность к окончательному отказу от новых пошлин или речь идет лишь о временной отсрочке.