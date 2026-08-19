По словам основателя Donaustahl Штефана Тумана, из-за угрозы покушения спецслужб РФ он спит в офисе, рядом с компьютером, и часто меняет места пребывания. Туман составил завещание и заявление о донорстве органов.

Основатель немецкого стартапа Donaustahl Штефан Туман (Stefan Thumann) опасается, что его могут убить по заказу российских спецслужб. Туман дал интервью телеканалу RTL и журналу Stern для рубрики Stern Investigativ. Выдержки из беседы опубликованы в среду, 19 августа.

"У меня - дуэль с российской военной разведкой за мою жизнь", - подчеркнул основатель компании, которая поставляет разведывательные дроны и беспилотники-камикадзе, в том числе в Украину.

Туман рассказал, что незадолго до Рождества в 2025 году получил от немецких разведслужб информацию об операции российских спецслужб против него. По словам собеседника журналистов, он "фактически живет в подполье" и часто меняет места пребывания.

"Я сплю в своем офисе, рядом с компьютером. Просыпаюсь, работаю, ложусь спать", - так Штефан Туман описал свой повседневный распорядок дня. "Я работаю все время, в том числе и для того, чтобы не думать о сложившейся ситуации", - признался он.

Составил завещание и заявление о донорстве органов

Основатель Donaustahl составил завещание, заявление о донорстве органов и распоряжение о передача другому лицу прав на принятие важных медицинских решений в случае утраты дееспособности. Это - "вещи, о которых в моем возрасте обычно еще не задумываешься", признался 39-летний Штефан Туман.

"Война в Украине - это и моя личная война", - констатировал он. Для многих граждан ФРГ эти боевые действия кажутся чем-то очень далеким, "но мы - следующие", уверен Туман.

За Туманом следили граждане Украины и Румынии

Ранее, 5 августа, газета Die Zeit опубликовала расследование, в котором говорилось о подготовке возможного покушения на Тумана.

Сигнал о том, что Штефан Туман находится в зоне повышенного риска, немецкие спецслужбы получили от одной из иностранных разведок в декабре 2025 года, пишет Die Zeit. Позже баварские полицейские задержали некого Сергея Н., который снимал видео возле дома Тумана в Штрасскирхене. У мужчины изъяли телефоны, однако расшифровать данные за время задержания сотрудники полиции не успели и отпустили его.

Затем выяснилось, что Сергей Н. контактировал с российской спецслужбой, а также следил за отцом Тумана. К тому моменту подозреваемый вместе с семьей уже успел уехать в Испанию, а наблюдение за главой Donaustahl продолжила гражданка Румынии Алла С., жившая на тот момент в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

Шпионаж, а не покушение

В марте 2026 года Сергей Н. и Алла С. были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Версия о подготовке убийства Штефана Тумана в ордер на арест включена не была, указывает Die Zeit. По данным издания, следователи сочли подозреваемых "одноразовыми агентами", которых вербуют в сети за деньги среди людей из околокриминальной среды для диверсий и шпионажа. Само покушение, по версии следствия, должны были совершить другие лица.

Гендиректор концерна Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger) также давно находится под полицейской охраной и имеет личных охранников из-за возможных российских планов по его устранению, напомнило агентство dpa.