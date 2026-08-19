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Женщину, планировавшую нападение на министра финансов США, приговорили к шести годам тюрьмы 0 99

В мире
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Райли Инглиш

Райли Инглиш.

ФОТО: twitter

Федеральный суд в США приговорил 26-летнюю Райли Инглиш к шести годам и одному месяцу лишения свободы по делу о подготовке нападения на министра финансов Скотта Бессента. По данным следствия, обвиняемая пришла в Капитолий с бутылками с зажигательной смесью, однако реализовать свой замысел не смогла.

Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор 26-летней Райли Инглиш по делу о подготовке нападения на министра финансов США Скотта Бессента. Суд назначил наказание в виде шести лет и одного месяца лишения свободы.

Следствие установило, что в январе 2025 года Инглиш прибыла в Капитолий в день рассмотрения Сенатом кандидатуры Бессента на пост министра финансов. По версии обвинения, она намеревалась совершить нападение, используя бутылки с зажигательной смесью.

Во время судебного заседания Инглиш заявила, что в тот период переживала психический кризис и страдала наркотической зависимостью. Она также сказала, что не считает себя склонной к насилию и не хотела причинять людям вред.

В марте обвиняемая признала вину по двум эпизодам, связанным с незаконным хранением оружия. К моменту вынесения приговора она уже провела под стражей около 20 месяцев, которые будут зачтены в срок наказания. После освобождения ей предстоит три года находиться под пробационным надзором.

Несмотря на серьезность обвинений, в результате происшествия никто не пострадал. Судья Рудольф Контрерас отметил, что вероятность осуществления задуманного была крайне низкой. В день инцидента Скотт Бессент не находился в Капитолии, а принесенные зажигательные устройства, как установил суд, были неисправны и не могли воспламениться.

Это означает, что нападение не было доведено до стадии, на которой оно могло бы представлять реальную угрозу для министра. Однако сам факт подготовки и наличие зажигательных устройств стали основанием для уголовного преследования.

Прокуратура просила назначить более строгое наказание — десять лет и один месяц лишения свободы. По словам помощника прокурора Брендана Хорана, подготовка нападения велась не менее месяца и носила политически мотивированный характер на фоне роста числа подобных угроз в США.

Таким образом, суд назначил более мягкое наказание, чем требовало обвинение, однако признал подготовку нападения тяжким преступлением.

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#оружие #тюрьма #министр финансов
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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