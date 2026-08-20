В социальной сети “X” появляются сообщения о том, что вблизи Калининграда наблюдается активность нескольких самолётов НАТО.

Например, профиль “War Monitor”, у которого на платформе 1,4 миллиона подписчиков, опубликовал: “НАТО уже второй день проводит масштабную воздушную операцию вокруг российского Калининграда. Интересно, что наблюдается широкое развёртывание противолодочных самолётов, особенно у берегов Великобритании и в Балтийском море. Определённо что-то происходит…”

Также об этом пишут в профиле “Defence Intelligence”: “Необычная авиационная активность НАТО у российской Калининградской области.

НАТО сосредоточила у российского Калининграда необычное сочетание различных средств военно-воздушных сил:

истребители F-35; самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и контроля воздушного пространства E-3A AWACS; самолёты разведки и наблюдения ARTEMIS II; несколько самолётов-заправщиков; подразделения сухопутных войск Польши.

Такое сочетание — истребители-“stealth”, разведывательные самолёты, AWACS и поддержка воздушных танкеров — делает это необычно масштабной воздушной операцией на восточном фланге НАТО.”

Что там на самом деле происходит?

Как сообщает издание “Caliber”, поводов для беспокойства нет — такая активность связана с учениями НАТО.

18 августа 2026 года НАТО провела в Балтийском регионе у российской Калининградской области масштабные воздушные учения, в которых участвовали американские и норвежские истребители, подразделения сухопутных войск Польши, а также самолёты дальнего радиолокационного обнаружения, системы радиоэлектронной борьбы и вертолёты, сообщил представитель НАТО полковник Мартин О’Донел.

Он указал, что во время учений альянс использовал самолёт E-3A AWACS и другие средства, находящиеся под контролем США.

“НАТО — оборонительный альянс, и союзники постоянно совершенствуют свои оборонные возможности. Сегодняшняя активность союзников в Балтийском регионе 18 августа 2026 года, в которой участвовали американские и норвежские истребители, подразделения сухопутных войск Польши, система воздушного дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A (AWACS), а также другие средства, находящиеся под контролем США, является одним из примеров такого подхода”, — сказал он.

По словам О’Донела, альянс не раскрывает более широкую информацию о прошедших учениях по соображениям оперативной безопасности.

НАТО подчеркнула, что усиленная активность является частью продолжающихся усилий по укреплению оборонных возможностей альянса.

Сообщается, что 18 августа в воздушной активности участвовали около 25 самолётов.

Отдельная активность военно-воздушных сил наблюдалась также над проливом Скагеррак между Норвегией и Данией.