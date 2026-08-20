Испанские власти готовят план по перевозке около 500 несовершеннолетних мигрантов без сопровождения взрослых из Сеуты на материковую часть страны. Инициатива появилась после массового нелегального пересечения границы из Марокко и уже вызвала споры как внутри Испании, так и на уровне Евросоюза.

Правительство Испании разрабатывает план по перемещению около 500 несовершеннолетних мигрантов без сопровождения взрослых, которые после массового пересечения границы из Марокко остаются в Сеуте — испанском анклаве в Северной Африке.

Как сообщила министр по вопросам миграции Эльма Саис, проект готовится совместно с властями Сеуты и региональными администрациями. Предполагается, что детей распределят между различными регионами Испании, где они будут переданы под опеку служб защиты детей.

По данным испанских СМИ, распределение будет происходить по принципу солидарности между автономными сообществами, а несовершеннолетних планируют размещать в приемных семьях.

Решение обсуждается на фоне позиции Европейской комиссии. Незадолго до объявления испанских планов представитель Еврокомиссии по внутренним делам Маркус Ламмерт напомнил, что законодательство ЕС предусматривает возвращение нелегальных мигрантов в страну происхождения, и, по его словам, это касается также несовершеннолетних, прибывших без сопровождения взрослых.

Таким образом, вокруг ситуации возникло расхождение в подходах: Мадрид рассматривает возможность размещения детей на территории Испании, тогда как Брюссель напоминает о действующих правилах возвращения нелегальных мигрантов.

Планы правительства уже подверглись критике со стороны испанской оппозиционной Народной партии. Ее представители заявили, что детям лучше находиться рядом со своими семьями, и призвали вернуть их в Марокко, если этого требует марокканская сторона.

Поводом для обсуждения стала беспрецедентная волна нелегальной миграции. В последние дни июля границу между Марокко и Сеутой незаконно пересекли, по оценкам властей, до 80 тысяч человек. Большинство из них вскоре вернулись обратно.

Однако, по данным телерадиокомпании RTVE, Национальная полиция Испании выявила 2168 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, которые были переданы под опеку городских властей Сеуты.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что в анклаве по-прежнему остаются около 5000 нелегальных мигрантов.

Вопрос дальнейшей судьбы несовершеннолетних остается открытым. Испанским властям предстоит найти решение, которое одновременно будет учитывать гуманитарные обязательства страны и требования миграционного законодательства Евросоюза.