Министр Гидеон Саар выступил с резким заявлением в ответ на слова министра иностранных дел Великобритании Эда Милибэнда, который ранее осудил планы израильского правительства по развитию территории E1, назвав их разрушительными для решения о двух государствах. В ответ на это Саар подчеркнул, что решительно отвергает как позицию британского дипломата, так и сам тон его высказываний.

По словам израильского министра, еврейский народ обладает историческим правом жить на всей Земле Израиля, точно так же, как граждане Великобритании имеют право жить в Лондоне и по всей своей стране. Саар напомнил, что более века назад Декларация Бальфура официально закрепила это право, включая спорные территории. Он также указал на абсурдность ситуации, при которой Великобритания, продолжающая контролировать колониальные владения по всему миру, пытается поучать Израиль на его собственной исторической родине.

Министр охарактеризовал позицию британского МИД как полностью одностороннюю, поскольку она игнорирует палестинский терроризм, подстрекательство и официальную политику Палестинской автономии по выплатам террористам.

Кроме того, Саар предупредил, что систематическая критика только в адрес Израиля со стороны британского правительства уже спровоцировала рост антисемитских настроений и нападений на еврейскую общину в Великобритании, а дальнейшее следование этому курсу лишь усугубит проблему.

В завершение он подчеркнул, что попытки нанести ущерб двусторонним отношениям вызывают глубокое сожаление, но Израиль не намерен оставаться пассивной жертвой и продолжит защищать свои права и народ.